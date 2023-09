¿Nube de humo? ¿Indolencia? ¿Irresponsabilidad? ¿Traición a la Patria? El retorno de la disputa por el Esequibo genera dudas entre internacionalistas que se refieren a las reacciones políticas -principalmente de micrófonos abiertos- en el marco del polémico proceso de licitaciones convocado por Guyana para la explotación del petróleo y gas en una zona marítima pendiente de delimitación.

Pero, lo que más dudas genera, es la posición del alto gobierno, con la Asamblea Nacional como instancia principal, para convocar a un referéndum y que sean los venezolanos quienes digan qué hacer respecto de la histórica controversia por el Esequibo.

En su artículo El Esequibo: ¿Qué hacer?, Héctor Faúndez, abogado y politólogo, cuestiona la posible falta de claridad para abordar la defensa del territorio situado al oeste del río Esequibo, y que Venezuela reclama como suyo.

No quiero pensar que ésta sea una medida que responde a las necesidades de la política interna, con un proceso electoral en marcha, en que el presidente de la República necesita envolverse en la bandera nacional para recuperar algo de popularidad. Eso sería irresponsable. Querer hacer de esto una versión venezolana de la guerra de Las Malvinas, pero sin que el régimen pierda el poder, aunque sepulte definitivamente la legítima reclamación venezolana por el territorio en disputa, sería demencial”.

Faúndez cuestiona que faltando seis meses para que venza el plazo para que Venezuela presente su contramemoria en el proceso actualmente en curso ante la Corte Internacional de Justicia, la Asamblea Nacional quiera preguntarle a los venezolanos qué hacer.

“Eso deberían saberlo los abogados del gobierno, que son los que llevan el caso, y que son los que profesionalmente deberían estar en capacidad de dar una respuesta apropiada. Pero parece que ellos tampoco lo saben, porque no lo han estudiado, o porque no es su campo de experticia. Si estamos aquí es porque los abogados de Venezuela no han preparado la contramemoria que próximamente deberían entregar a la Corte”, sostiene.

El jurista considera que Venezuela está buscando pretextos para retirarse del procedimiento ante la Corte. En lo esencial, refiere, la pregunta que desean formular es: ¿Considera Ud. que Venezuela debe retirarse del procedimiento que cursa ante la Corte Internacional de Justicia por la controversia del Esequibo?

Y aconseja: «Venezuela tiene seis meses por delante, y todavía tiene tiempo de cambiar su equipo de abogados y su estrategia ante la Corte. Venezuela tiene cómo probar, con argumentos sólidos, que el laudo de 1899 es nulo, y que el territorio situado al oeste del río Esequibo le pertenece. Cualquier otra cosa es dar manotazos de ahogado. La sentencia que dicte la Corte, dentro de tres o cuatro años, será obligatoria. Por lo tanto, lo único que está por delante es defender los derechos e intereses de Venezuela. ¡Eso no se pregunta! Si quienes hoy están en Miraflores son incapaces de hacerlo, y sienten que el calor los agobia, que se salgan de la cocina”.

Presentarse a tribunales

Gerson Revanales, presidente del Colegio de Internacionalistas, coincide con Faúndez. Opina que Venezuela no tiene otra opción más que presentarse ante los tribunales con abogados expertos en la materia y toda la documentación necesaria. De lo contrario, existe el riesgo de perder el Esequibo, que abarca unos 160 mil kilómetros cuadrados.

Estén presentes o no, los magistrados harán las investigaciones que les convengan y tomarán su decisión. Venezuela no va a estar presente y en todos los antecedentes anteriores, donde gobiernos no se han presentado, los resultados han sido negativos”, advirtió Revanales durante una entrevista en el programa Háblame Bajito de Radio Fe y Alegría Noticias.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) rechazó los argumentos presentados por Venezuela, por lo que continuará un proceso en el que Guyana espera que el tribunal juzgue la validez del Laudo Arbitral de 1899 que otorgó el territorio a Reino Unido y Guyana, cuando aún era colonia.

Según el diplomático de carrera, Venezuela ya tiene ganada la disputa en cuanto a la documentación, ya que el propio libertador Simón Bolívar hizo el reclamo a los ingleses en 1822. Adicional a esto, en 1966, durante el gobierno de Raúl Leoni, se firmó el Acuerdo de Ginebra, donde Inglaterra reconoció la existencia de un problema que requería una solución.

Revanales también recordó que el artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra, basado en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, incluye mecanismos de solución pacífica diplomáticos, políticos y jurisdiccionales. Por otro lado, señaló que el Caribe nunca reconoció el derecho de Venezuela sobre esa zona y siempre muestra afinidad hacia Guyana por motivos raciales.

Venezuela introdujo dos recursos que fueron rechazados por la CIJ. Ahora, se desconoce si el país asistirá el 8 de abril de 2024 a la denominada contra memoria para rebatir los cinco petitorios consignados por el gobierno de Guyana.

Para Revanales, el Esequibo es un tema que involucra problemas de soberanía nacional, ya que se trata de un territorio que legítimamente pertenece a Venezuela y está bajo posesión arbitraria de Guyana debido a conspiraciones previas. Paralelamente, implica preocupaciones de seguridad nacional, ya que Venezuela no puede ejercer soberanía ni control en esta área, lo que facilita problemas como el narcotráfico y la trata de personas. Por último, afecta la integridad territorial del país.

¿Entreguismo?

Gustavo Tovar, analista político, aseguró en Dígalo Aquí, de EVTV, que la denuncia de Guyana ante la ONU sobre las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro por actuar en aguas del Esequibo, era algo que se veía venir y que la raíz de todo ello es la “traición” de Hugo Chávez al entregarle concesiones.

La noticia de Guyana es algo de esperar. Creo que Hugo Chávez, una de los actos de traición más dañinos que cometió, fue entregarle todas las concesiones y todas las facilidades a Guyana para que ejerciera soberanía en Esequibo. Todo con tal de ganar ascendencia política en Caricom”, lamentó.

Tovar ve muy complicado recuperar ese territorio, ya que el mundo ve a Guyana como soberano de ese territorio. Realmente recuperar ese territorio, que hemos estado intentando reclamar desde hace tantos años, se me hace cuesta arriba. El mundo ya reconoce a Guyana como soberana de ese territorio”, reiteró.

Recordó que Chávez le entregó Venezuela a los cubanos y le entregó los yacimientos petroleros a los rusos e iraníes. “Es uno de los actos de traición más terribles que hayamos conocido”.