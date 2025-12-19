La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, ratificó los planes que «garantizan la continuidad operativa» en «todos los procesos» de la industria de hidrocarburos, después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, ordenara un bloqueo de todos los barcos sancionados desde y hacia el país suramericano en medio del despliegue militar en el Caribe.

Rodríguez encabezó una reunión entre el Consejo de Viceministros del Ministerio de Hidrocarburos -que también lidera- y la junta directiva de la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) que sirvió, según una nota de la Vicepresidencia, para fortalecer la capacidad productiva en cada una de las áreas de la industria.

«El motor de hidrocarburos mantiene su marcha ininterrumpida y soberana, en función del fortalecimiento económico de la patria y el bienestar del pueblo venezolano, reafirmando así la soberanía energética del país frente a las pretensiones colonialistas del norte», indicó la Vicepresidencia.

Por su parte, Pdvsa aseguró que las exportaciones de crudo y sus derivados «se desarrollan con normalidad» e indicó que los buques petroleros vinculados a sus operaciones «continúan navegando con pleno aseguramiento, respaldo técnico y garantías operativas».