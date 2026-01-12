La ciudad colombiana Manizales fue testigo del ascenso de una nueva soberana. La modelo venezolana Lady Di Mosquera, de 26 años de edad, se alzó con el título de Reina Internacional del Café en su edición número 54.

Tras varios días de actividades y evaluaciones, Mosquera logró cautivar tanto al jurado calificador como a la audiencia que siguió de cerca las incidencias de este prestigioso certamen, el cual celebra anualmente la cultura cafetalera y la belleza femenina.

La organización del evento celebró su victoria a través de las redes sociales, destacando que la noche quedará grabada en la memoria colectiva, explica El Nacional.

«Entre aplausos y sueños cumplidos, Venezuela se alza como la ganadora, dejando una huella marcada por la elegancia, la sensibilidad y la fuerza de su representación», expresaron en su cuenta oficial de Instagram.

Preparación académica y artística integral

Más allá de su innegable atractivo físico, la nueva reina cuenta con una sólida formación profesional y artística. Lady Di es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Fermín Toro.

Su preparación es polifacética, incluyendo estudios en danza, teatro y artes plásticas. Además, destaca su talento musical como intérprete de la viola, lo que la posicionó como una de las candidatas más completas del concurso.

Su trayectoria en el mundo de los certámenes no es improvisada. Inició su camino en «El Concurso By Osmel» (2021) y posteriormente representó a su país en el Miss Charm 2023 en Vietnam, donde fue semifinalista. Actualmente, la joven también forma parte de la organización Miss Grand Venezuela, representando a la región de Canaima.

El legado de Venezuela en el certamen

Con esta victoria, Venezuela consolida su estatus como potencia en este concurso, sumando un total de seis coronas. Mosquera se une al selecto grupo de venezolanas que han triunfado en Manizales, integrado por:

Jairam Navas (1998)

Dayra Lambis (1999)

Ivanna Vale (2013)

Maydeliana Díaz (2016)

Ismelys Velásquez (2022)

Tras recibir la corona, la reina dedicó unas breves pero emotivas palabras a sus seguidores: «Los amo, lo logramos», sellando así una experiencia que reafirma el talento y la preparación de la mujer venezolana en escenarios internacionales.