El Gobierno italiano elevará el nivel de sus relaciones con Venezuela y nombrará embajador tras producirse la liberación de dos italianos que estuvieron encarcelados en el país, según dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani.

Tajani habló de un «cambio de rumbo» en las relaciones con Venezuela, que implican, de acuerdo con la primera ministra, Giorgia Meloni, elevar el rango de la representación diplomática, ya que desde 2019 el máximo representante de Italia en Caracas estuvo encargado de negocios.

Venezuela es «un país muy importante para Italia», afirmó el ministro, tanto por la histórica presencia de una amplia comunidad italo-venezolana como por los intereses económicos del país europeo en la región.

En este contexto, mencionó la presencia de empresas italianas en el país, entre ellas la energética Eni, y aseguró que Italia pretende seguir siendo “protagonista” en esa área de América Latina.

Liberados italianos

El ministro confirmó además que el avión que transporta al cooperante Alberto Trentini y al empresario Mario Burlò regresará a Italia «entre esta noche y mañana», tras permanecer ambos en la Embajada italiana en Caracas después de que los excarcelaran las autoridades venezolanas.

Por su parte, Giorgia Meloni también celebró la liberación de Trentini y Burlò, que permanecían encarcelados en Caracas desde finales de 2024, una noticia que “llena de alegría” al Gobierno italiano, dijo en un vídeomensaje.

Meloni señaló que ambos «podrán abrazar pronto a sus familias», que «han sufrido mucho en estos meses», y subrayó que el resultado es fruto de un trabajo “discreto pero eficaz” llevado a cabo por el Ejecutivo italiano, la red diplomática y los servicios de inteligencia.

Asimismo, aseguró que Roma seguirá trabajando para que la “colaboración constructiva” iniciada con las autoridades de Caracas permita nuevos avances y reiteró que Italia continuará apoyando el deseo del pueblo venezolano de “libertad, paz y democracia”.

Aunque todos los detenidos con pasaporte exclusivamente italiano ya han sido liberados, en las cárceles del país sudamericano aún permanecen 42 italo-venezolanos, de los cuales 24 son considerados presos políticos, según el ministro Tajani, quien aseguró que el Ejecutivo continuará trabajando para lograr nuevas excarcelaciones.