Por segundo año consecutivo, la Confederación Mundial de Beisbol y Sóftbol (WBSC) ratificó a Venezuela en el quinto puesto de su ranking global. Con un sólido acumulado de 3.653 puntos, el país se mantiene firme en la élite del deporte rey, en un listado que sigue liderado ampliamente por Japón con 6.676 unidades.

La permanencia de Venezuela en el «Top 5» no es casualidad, pues, el sistema de clasificación de la WBSC evalúa el rendimiento de las selecciones durante un ciclo de cuatro años, premiando la constancia en todas las categorías.

Por lo que, Venezuela tiene los credenciales para sostenerse en esta posición, debido a la clasificación a los cuartos de final en el Clásico Mundial del 2023, la medalla de bronce en el Mundial Sub 12 en Taiwán, el sexto lugar en la Premier 12 en 2024, el quinto puesto en el Mundial Sub 23 en China y la octava posición en la clasificación final del certamen Sub 18, disputado en Colombia.

Un 2026 de nuevas metas

Aunque en 2025, estuvo sin actividad internacional, tras no asistir al Sub 12 y Sub 18, el combinado nacional se encuentra enfocando todos sus esfuerzos para este 2026, convirtiéndose en su gran objetivo la Copa del Mundo Sub 23.

Por su parte, el panorama global mantiene a Japón, China Taipéi y Estados Unidos en en el primero, segundo y tercer lugar, respectivamente, mientras que Corea del Sur supera por estrecho margen a Venezuela en la cuarta plaza.

El dominio latinoamericano en la parte alta del ranking sigue con México en la sexta posición, Puerto Rico de séptimo y Panamá de octavo, completando el cuadro de los mejores diez, Paises Bajos (noveno) y Cuba (décimo).