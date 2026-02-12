Venezuela, representada por los Navegantes del Magallanes, selló su pase a las semifinales de la Serie de las Américas Gran Caracas 2026 con una contundente victoria de 12-4 sobre Curazao.

El encuentro, disputado en el Estadio Monumental Simón Bolívar, confirmó el dominio ofensivo de la «Nave Turca», que acumula cinco triunfos consecutivos tras un tropiezo en la jornada inaugural.

Magallanes impone su ley en el Monumental

El conjunto venezolano desplegó un ataque feroz liderado por Luis Sardiñas, quien quedó a un paso de batear la escalera al registrar cuatro imparables (incluyendo doble y triple).

La artillería fue respaldada por Renato Núñez, con un cuadrangular y tres remolcadas, y Romer Cuadrado, quien aportó dos dobles a la causa eléctrica.

Desde el montículo, el zurdo Yohander Méndez cumplió con una labor sólida de cinco entradas, permitiendo apenas una carrera limpia y ponchando a cinco rivales.

Esta actuación no solo le acreditó la victoria, sino que permitió dar descanso al bullpen de cara a la fase de eliminación directa.

Semifinales

Con este resultado, Venezuela cierra la ronda regular en una posición de privilegio y se enfrentará este jueves a Cuba por el boleto a la gran final.

El equipo cubano aseguró su clasificación tras vencer en un ajustado duelo de 8-7 a Colombia en Macuto.

Por su parte, la jornada del miércoles dejó una sorpresa histórica: Argentina derrotó 10-6 al invicto Panamá gracias a un Grand Slam de Danyer Sanabria, el primero para el país sureño en la historia del torneo.