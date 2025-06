Venezuela superó a Brasil en la última jornada de la fase de grupos de la FIBA AmeriCup Sub-16 2025 (75-67).

Los dirigidos por Alexis Cedres cerraron el partido con un parcial de 17-8 para lograr su primera victoria en el torneo.

Alexis Cedres abrió con Carlos Pérez, Williams Anillo, Julio Vásquez, Bryan Gómez y Kevin Gutiérrez. Pablo Costa, seleccionador brasileño, presentó a Matheus Mellim, Víctor Santos, Luigi Borio, Lucas Moro y Eduardo Santos.

Primer período

Venezuela corrió la cancha, robó seis balones y sumó 10 puntos tras pérdida. En ello se basó su ataque. La baja efectividad en triples continuó (1/10). Brasil fue guiada por Lucas Moro, quien sumó 11 puntos incluyendo tres triples.

El primer intercambio de canastas fue favorable a los brasileños (22-23). La selección marcó en zona durante gran parte del período. Matheus Mellim, piloto de Brasil, se complicó con dos faltas. Santiago Gines aportó cuatro puntos desde el banquillo.

Segundo período

La efectividad de ambas selecciones disminuyó en un segundo parcial de mucho roce, y de pocos canastos. Luego de alternarse la delantera en varias oportunidades, el marcador reflejó un 36-36 al descanso.

Los chamos sumaron 12 puntos tras pérdida y 20 puntos en la pintura de Venezuela. Tras encestar su cuarto triple en la primera posesión del cuarto, Moro no anotó en los seis minutos que jugó. La selección respiró con dos triples de Williams Anillo.

Mellim cometió su tercera y Venezuela optó por una defensa extendida que causó problemas en la salida de Brasil. El rival terminó la mitad con 15 pérdidas de balón, más del doble de las que tuvo la selección -seis-.

A pesar del 15.7% en triples (3/19), los puntos a la carrera y los cortes al aro mantenían a Venezuela de tú a tú en el juego (11/18 T²).

Brasil congestionó la pintura y ayudó en cada momento al defensor que era atacado en el 1v1, cediendo el espacio para que la selección tomara tiros exteriores.

Tercer período

Se mantuvo el bajo volumen de anotación en dos selecciones que producto del cansancio -tercer partido en tres días- y de la intensidad con la que jugaron los primeros minutos, mermaron el ritmo. Hubo más 1v1 y viajes a la línea de los tiros libres.

Gregori Gavidia y Julio Vásquez fueron claves en el período. Por Brasil, Eduardo Santos sumó seis de los 10 puntos de su selección. Un triple de José Ocanto en la penúltima jugada del cuarto le dio la ventaja a Venezuela (49-46).

Cuarto período

Brasil empezó mejor el cuarto definitorio y retomó la ventaja tras un triple de Ruan Moreira y una bandeja de Mellim posterior a un robo. Alexis Cedres pidió tiempo (49-51). La racha brasileña siguió con libres de Luigi Borio.

El conjunto nacional reaccionó con un 9-0: dos triples de Julio Vásquez y un doble más adicional de Deiker Torres. Venezuela generó tres pérdidas en menos de dos minutos. Brasil solicitó un time-out.

Los brasileños respondieron con un doble de Moro tras rebote ofensivo y un doble de Vlithor Dornelles en contraataque. Luego, Kevin Gutiérrez erró dos tiros libres y Venezuela perdió el control del juego a la vez que Moro llegaba a los 20 puntos (58-59).

En el clutch, Gregori Gavidia mostró carácter y efectividad para cambiar la historia del partido: primero no dudó en atacar a su asignación y resolver con una bandeja. Una posesión después embocó un triple en situación de catch and shoot. En defensa, la selección colapsó la pintura y no cayeron los triples del rival. Gutiérrez volvió a ir a la línea y sumó un tanto.

Después, Deiker Torres anotó la daga con un triple (67-59). Venezuela “entró” al último minuto y medio con una ventaja de tres posesiones, pero no se distrajo y aseguró la victoria con un doble más adicional de Kevin Gutiérrez y cuatro tiros libres de Deiker Torres.

El cuidado del balón -ocho pérdidas en el partido- en medio de un contexto de mucha presión fue fundamental para evitar una reacción del rival. Además, la asignación fija de Anillo como defensor de Moro redujo las ventajas de Brasil en ataque.

En ataque, las decisiones de Gregori Gavidia y de Deiker Torres fueron diferenciales de forma positiva.

Venezuela terminó la fase de grupos en el tercer lugar del Grupo B (1-2) y enfrentará al República Dominicana, segundo del Grupo A, en los cuartos de final por un boleto a la Copa del Mundo FIBA Sub-17 2026.

Tanto el rival como el horario del encuentro se definirá al final de esta jornada. Este jueves 05/06 será el día de descanso y el viernes se jugarán los cuartos de final.