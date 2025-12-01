Con una cosecha de una medalla de oro, cinco de plata y siete de bronce, la representación venezolana que compite en los vigésimos Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima, arribó a un 159 preseas para mantenerse en el segundo lugar que domina Colombia con 83 metales dorados.

La única dorada en el octavo día de competencias llegó por intermedio del clavadista Jesús González, en trampolín 10 metros de los saltos ornamentales, luego de sumar un total de 383.15 puntos para imponerse al ecuatoriano Santiago Choez (364.900) y el colombiano Leonardo García (351.250).

«La verdad es que estoy muy alegre, porque me superé y como mencioné ayer, no me sentía del todo satisfecho por esa medalla de oro que no pude obtener. A pesar de los resultados, debo seguir mejorando detalles y trabajar para eso», destacó González.

Cinco de plata

La primera de plata fue obra del equipo de freestyle masculino del taekwondo poomsae integrado por Bryan González, Aarón Bolívar y Georfren Reyes, seguido por la surfista en la modalidad bodyboard Rosmary Álvarez, el equipo de ciclismo de pista masculino comandado por Hersony Canelón, Yorber Terán y Alberto Torres y el cuadro femenino de dicha modalidad conformado por Carliany Martínez, Jalymar Rodríguez y Olviangel Castillo.

Asimismo, el ciclismo de pista en la modalidad persecución por equipos se colgó otra de plata con Arlex Méndez, Leangel Linarez, Edwin Torres y Franklin Chacón como protagonista, También el billar Bola 9 por equipo integrado por Johanna Espinoza y Mirjana Grujicci añadió otra plateada.

Nueve de bronce

Por su parte, el equipo mixto de billar Bola 9 formado por Frailin Guanipa y Espinoza se quedó con el tercer lugar al vencer 6-5 a Colombia.

El ciclismo de persecución por equipos masculina y femenina añadieron par de bronces, siendo escoltados por el taekwondo que aportó tres en las modalidades equipo freestyle femenina, pareja mixta e individual, esta última a través de Fernanda Melillo, mientras que Jesús Arocha cerró tercero en el surf bodyboard masculino.

Venezuela se posiciona en el segundo lugar del medallero de los Juegos Bolivarianos con 55 de oro, 48 de plata y 56 de bronce (159), mientras que Colombia lidera la justa deportiva con 198 metales, 83 de oro, 67 de plata y 48 de bronce, y Perú marcha tercera con 144 preseas, 43 de oro, 43 de plata y 58 de bronce respectivamente.