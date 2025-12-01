Bravos de Margarita cerró a todo tren la séptima semana de la temporada regular de la LVBP, con un triunfo contundente ante Leones del Caracas por 14 a 8 en el Estadio Monumental Simón Bolívar, que no solo dejó una nueva constancia del peligro de su ofensiva, sino que también volvió a dejar al desnudo la crisis del bullpen melenudo.

Fue un triunfo importante para Bravos, que celebró cuatro victorias en seis partidos en medio de una gira que los llevó a Puerto La Cruz, Maracay, Barquisimeto y Caracas.

Hasta tres veces consiguieron los insulares remontar ante Leones en un encuentro que fue cerrado hasta el séptimo inning, cuando los visitantes cruzaron el plato cuatro veces para, ahora sí, adueñarse de la ventaja 7-4 y no soltarla.

Hablan los protagonistas

De las 14 anotaciones de Bravos, 11 se produjeron en el último tercio del partido. Hicieron una demostración colectiva de contacto (todos los hombres de la alineación tuvieron al menos un inatrapable y hubo corredores en base en todos los episodios, fueron 19 hits los que produjeron) y también de poder (tres cuadrangulares, cuatro dobles y un triple).

De nuevo Wilson García emergió en rol estelar. El designado de Margarita llegó a 11 vuelacercas en la campaña (cuatro de ellos esta semana) y se acerca al liderato que de momento está en manos de Jhader Areinamo, en tanto que igualó una marca personal.

También se destacaron Juan Santana (6-3, un Grand Slam, tres anotadas, cuatro remolcadas) y el capitán Ramón Flores, que se unió a la fiesta de cuadrangulares y fletó tres rayitas.

El triunfo fue para Ángel Rondón (2-0), el tercer serpentinero utilizado por Henry Blanco. La derrota recayó sobre Erick Leal (1-2), que vino en función de relevista en el séptimo episodio, a pesar de que tuvo una apertura el jueves en Anzoátegui. En dos tercios de inning recibió tres hits y cuatro carreras limpias.

Melvi Acosta volvió a brindarle a Margarita una buena salida monticular l Foto: Masiel Márquez

Se perdió una buena salida de 5.0 innings de Jesús Vargas y de nuevo falló J.C Keys, que no pudo sacar outs en el noveno y aceptó cinco anotaciones con igual número de imparables y un boleto.

El cumpleañero Harold Castro voló la cerca por segundo juego consecutivo, Brainer Bonaci y Yonathan Daza sonaron tres hits cada uno (Bonaci remolcó tres carreras) y Oswaldo Arcia produjo un doble, tomó un boleto y anotó una carrera en su regreso al lineup como titular por primera vez desde el 19 de noviembre.

Lo que viene

Este lunes, como es habitual, habrá jornada de descanso en la LVBP. La acción en los campos de beisbol se reanudarán el próximo martes, cuando Caracas jugará contra Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario con Wilmer Font como abridor.

Por su parte, después de su gira de la séptima semana, los Bravos se irán a casa y en el Estadio Nueva Esparta esperarán la visita de las Águilas del Zulia.

Cardenales repitió el libreto y apaleó a las Águilas

Combinando un buen trabajo de su abridor y una ofensiva demoledora comandada por Yohendrick Piñango, Cardenales de Lara barrió la serie contra Águilas del Zulia en Maracaibo. El equipo de Barquisimeto se llevó el triunfo 11-1 frente a un rival que ahora tiene una cadena de cinco derrotas.

Entre sábado y domingo, en el Estadio Luis Aparicio El Grande, Cardenales anotó 21 carreras a los lanzadores de la escuadra marabina y con los dos triunfos se mantiene empatado en el sexto lugar con Magallanes, a juego y medio de los lugares que dan clasificación directa a la postemporada.

Zulia sigue en lucha por la cima de la tabla con todo y su racha adversa. Está jugando por encima de .500 a medio juego del líder, pero necesita reaccionar para no perder posiciones dentro de un campeonato que está sumamente reñido.

Adrián Almeida dominador

Adrián Almeida fue una de las claves de la victoria de los crepusculares. El zurdo se mantuvo en la lomita por siete capítulos dominando a los zulianos. Sólo en el segundo episodio, cuando los locales anotaron su carrera, un corredor le pudo avanzar más allá de la segunda base.

Como bien lo apunto Almeida, su slider fue clave para dominar a los toleteros zulianos, a quienes recetó ocho ponches y los obligó a batear una vez para dobleplay.

Adrián Almeida estableció una marca en su carrera, tras cubrir 7.0 innings de labor en una apertura

El zurdo también apuntó que las dos victorias del fin de semana en el lar zuliano ayudan a calmar las aguas en el dugout larense, sobre todo después de pasar por una racha desfavorable de cuatro derrotas.

Al ataque Yohendrick Piñango

Aunque casi todo el lineup de Cardenales le bateó bien al pitcheo zuliano, el hombre más importante fue Yohendrick Piñango. El prospecto de los Azulejos de Toronto bateó dos cuadrangulares y un doble para remolcar seis rayitas.

En el primer inning, el outfielder coronó un rally de cuatro anotaciones con jonrón de tres carreras, y luego dio un batazo de dos bases para remolcar una de las tres rayitas crepusculares en el segundo episodio, que tenía a la visita adelante con pizarra de 7-1.

Piñango coronó en la parte alta del sexto inning su gran jornada ofensiva con el segundo vuelacercas del día, esta vez para producir dos carreras y colocar el marcador definitivo de este compromiso: 11-1 a favor de la visita.

El novato Yohendrick Piñango se quedó a una remolcada de igual el récord de un juego en Lara