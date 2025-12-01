Este Magallanes es otro. Al menos lo fue en la séptima semana de la ronda eliminatoria. Capacidad de reacción. Bateo situacional. Gallardía. Todos esos elementos confluyeron en unos Navegantes que, el domingo, vinieron de atrás para derrotar 8-7 a los Tiburones de La Guaira, cerrando un septenario perfecto.

El Buque remontó una desventaja que llegó a ser de 6-0 en el primer tercio del juego para, en su lugar, terminar la semana con récord de 6-0. Mismos números, pero diferentes resultados.

Rougned Odor aguó la fiesta de despedida de Jadher Areinamo, virtual Novato del Año y candidato al Jugador Más Valioso de la temporada, yéndose de 5-4 con un jonrón, un doble, dos carreras anotadas y cuatro impulsadas, incluida la que marcó la diferencia en el noveno inning, con un sencillo frente a Arnaldo Hernández, mientras había corredores en segunda y primera base.

Odor, particularmente, tuvo la mejor semana de su carrera de seis campañas en la LVBP. Solo en los últimos cuatro careos del lapso empujó la friolera de 12 rayitas, conectó nueve hits (entre ellos tres jonrones y dos dobles) y dejó astronómica línea ofensiva de .529/.556/1.176 para OPS de 1.732.

Paso al frente del Magallanes

El Magallanes, que comenzó la semana con récord de 3-14 cuando el rival anotaba primero, cerró con foja de 2-0 en esa situación este septenario.

La artillería naval, a su vez, pasó de dejar la semana pasada una magra línea ofensiva colectiva de .196/ .318/. 291 para OPS de .609, a una de .336/.392/.567 para OPS de .959 en la reciente.

Los filibusteros, de igual forma, conectaron 73 hits y anotaron 46 carreras esta semana, para un promedio de 12,2 imparables y 7,7 rayitas por partido, respectivamente. Un cambio rotundo en relación con la semana anterior, cuando fabricaron 3,33 anotaciones y 6,16 incogibles por encuentro.

Las decisiones

El bullpen del Magallanes, nuevamente, se esforzó para sacar adelante un encuentro en el que el abridor, esta tarde José Franco, apenas actuó por un inning y dos tercios, encajando cinco carreras, todas limpias.

Los relevistas bucaneros sólo admitieron dos rayitas en 7.1 episodios para contener a la desatada ofensiva de La Guaira, que conectó 10 de los 13 hits totales que tuvo en el careo durante los tres primeros capítulos.

Felipe Rivero (2-2) se apuntó el triunfo, con una actuación trascendental en el octavo acto, a pesar de admitir una carrera. El zurdo afrontó la difícil empresa de verse las caras con las súper estrellas Ronald Acuña Jr. y Maikel García, y el prospecto Areinamo.

Rivero dio boleto a Acuña Jr. y ponchó a García, antes de ver como el primero se robó la intermedia. Posteriormente, admitió un sencillo dentro del cuadro de Areinamo, previo a que ambos corredores salieran en un doble robo exitoso.

El lanzallamas, entonces, otorgó base por bolas a Daniel Montaño para congestionar las almohadillas. Pero indujo un rodado ideal para dobleplay de Alcides Escobar, que terminó en un deficiente tiro del shorstop Diego Castillo hacia el camarero Odor, para igualar el marcador 7-7.

Rivero, no obstante, dominó a Yangervis Solarte, para salir del tramo.

Keyshawn Askew, por su parte, se apuntó su primer juego salvado en el circuito, al trabajar en blanco el noveno, a pesar de dar un par de pasaportes.

La derrota, entretanto, recayó en Arnaldo Hernández (2-2) quien permitió dos inatrapables, caminó a un bateador y admitió la carrera de la diferencia.

Lo que viene

El Magallanes (18-20) volverá a la acción el martes, contra Caribes de Anzoátegui, en Valencia. Mientras que los Tiburones (19-19) enfrentarán ese mismo día a los Leones del Caracas, de nuevo en el Estadio Universitario.