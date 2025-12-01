Un botadero improvisado entre la avenida 3 y la carrera Querecure en Unare I, Puerto Ordaz, se ha convertido en festín para bandadas de zamuros que devoran toneladas de alimentos descompuestos de vísceras; también botan huecos de reses, arrojados por carnicerías y vendedores del Mercado Municipal Unare, pese a contenedores instalados en el sitio.

El hedor putrefacto invade edificios residenciales cercanos, agravando la crisis sanitaria en la zona comercial de Ciudad Guayana.​

El incidente escaló cuando un trabajador de Fospuca, amontonando los desechos acumulados, intentó impedir que un conductor de camión Fort Tritón descargara más basura.

Violencia

El presunto propietario de una carnicería cercana, ubicada a pocos metros, lo golpeó deliberadamente con el vehículo y huyó; la víctima resultó con hematomas en el brazo izquierdo, se desconoce si dicho irresponsable fue detenido.

Además, se pudo conocer de manera extraoficial que la escasez de gasoil paraliza las compactadoras de la empresa recolectora, impidiendo la recolección diaria y afectando no solo Unare sino múltiples zonas comerciales y comunidades de Ciudad Guayana.

Vecinos y comerciantes claman intervención municipal para eliminar el foco infeccioso que merma ventas, atrae plagas y amenaza la salud pública en general en la mencionada zona.