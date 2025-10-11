La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) informó que actualmente existe un equilibrio entre la oferta de venta y alquiler de inmuebles en el país, una tendencia que se mantiene desde hace varios meses.

El presidente del gremio, Pablo González, explicó que este comportamiento responde al incremento del poder adquisitivo de los ciudadanos, lo que ha permitido que tanto la compra como el arrendamiento de propiedades alcancen niveles similares.

50% ventas y 50% alquileres

Según González, “en promedio, la oferta está entre 50% de alquileres y 50% de ventas”. Este balance, afirmó, es reflejo de una “estabilización positiva” en la economía nacional durante los últimos años.

El representante del sector destacó que esta tendencia contribuye a una mayor movilidad en el mercado inmobiliario, aunque insistió en que el verdadero crecimiento dependerá del acceso a mecanismos de financiamiento adecuados.

El reto: financiamiento a largo plazo

A pesar del equilibrio alcanzado, González advirtió que el sector aún enfrenta limitaciones estructurales. “En la industria inmobiliaria, sin un financiamiento de largo plazo, siempre tendremos una deuda con los venezolanos en cuanto al acceso a viviendas dignas”, subrayó.

En ese sentido, CIV señaló que el sector inmobiliario nacional explora actualmente alternativas de financiamiento en el mercado de capitales, con el fin de impulsar la actividad del sector y facilitar oportunidades de adquisición para más familias, reseñó una nota de Unión Radio.