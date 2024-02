Un grupo de trabajadores que se reunieron en las inmediaciones de la Inspectoría del Trabajo, ubicada en Puerto Ordaz, denunciaron que la empresa Venezolana de Proyectos Integrales C.A. (Vepica) continúa sin pagar salarios y utilidades desde hace un año.

«Ya tenemos un año y dos meses desde que se empezó este litigio con la empresa Vepica, pero la empresa ha pasado por encima a los trabajadores, a la Inspectora del Trabajo, a las leyes y a todo el que está en el frente, y ya no le paga a nadie», dijo el Abg. José Brito, representante legal de los trabajadores.

Asimismo, Brito señaló que la empresa se encuentra «muy enchufada», dado que hacen caso omiso a las notificaciones para sentarse a discutir la problemática que tienen con los trabajadores.

También, mencionó que desde el año 2023 un total de 2 mil trabajadores no recibieron el pago de sus utilidades y hasta la fecha continúan sin percibir su dinero.

«Van 8 semanas sin cobrar lo que le venía pagando esta empresa a los trabajadores. Se interpusieron casi mil recursos para el reenganche y pago de los salarios caídos, y estamos en este proceso», comentó.

Del mismo modo, destacó que con anterioridad Vepica había hecho unos «despidos masivos», la cual, al notificar a la empresa, la inspectora del trabajo les explicó que también tiene que notificar personalmente a unas personas.

«Aun cuando eso violenta el artículo 41 y 42 de la ley, donde dice que se puede notificar a los seguridad, a los supervisores que estén ahí, al jefe personal y a cualquier otra persona. Ahora piensa hacer notificaciones de 5 personas cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses, una situación que también estamos denunciando», apuntó.

Vepica no se ha sentado con los trabajadores

Es por ello que, Brito, asegura que la Inspectoría del Trabajo no procesa rápido la situación y han interpuesto todos los recursos posibles, pero la empresa aún no se ha sentado con los trabajadores para organizar los pagos pendientes.

«Si es que va a pagar o a despedir a todos los trabajadores, tiene que hacerlo para que estos trabajadores puedan llevar el pan y la comida a su casa», indicó.

Por esto, muchos trabajadores llevan desde el mes de diciembre esperando el pago de sus utilidades, además del cobro de su sueldo semanal.

Y dicha situación no solo afecta a los trabajadores, sino a todo el núcleo familiar que se encuentre bajo su cargo.

«Es algo que queremos elevar a las máximas autoridades, a la Vicepresidenta de la República, al Presidente de la República, que se aboque a conocer esta situación», manifestó.

Trabajadores pasaron las Navidades sin dinero

Por su parte, Brito, afirmó que para los trabajadores no hubo «Navidades felices», dado que, no contaban con el dinero necesario para satisfacer a su familia durante las festividades.

«Los trabajadores no tuvieron fiesta o disfrute, los trabajadores no tuvieron cómo darle a sus hijos un regalo o darle la comida porque no cubrieron sus necesidades», aseveró.

Igualmente, finalizando el mes de febrero la empresa continúa «en silencio» frente a los trabajadores y las autoridades.

Por lo tanto, hacen un llamado a la madrina del estado Bolívar, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y al presidente Nicolas Maduro, para la intervención y resolución de la problemática que perjudica a un número de 2 mil trabajadores.