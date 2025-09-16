La calle Colón, ubicada en el barrio Cristóbal Colón, parroquia Vista al Sol en San Félix, se ha convertido en un foco grave de contaminación ambiental que afecta directamente a la calidad de vida de sus habitantes.

La acumulación constante de basura y desechos sólidos, sumada a escombros y desperdicios que arrojan los residentes como por comerciantes, ha generado un problema que va en aumento.

Vecinos de la zona denuncian que durante varios meses esta arteria vial ha estado saturada de residuos, lo cual ha imposibilitado el libre tránsito vehicular y peatonal en el lugar.

Además, el mal olor producto de la acumulación de basura y la presencia de animales muertos ha deteriorado las condiciones sanitarias, ocasionando plagas de moscas, cucarachas y roedores que ponen en riesgo la salud, especialmente de los niños que viven en las proximidades.

A pesar de que trabajadores de Fospuca, la empresa encargada de la recolección de desechos sólidos en la zona, han realizado limpiezas periódicas, los habitantes aseguran que a los pocos días el problema reaparece, gracias a personas irresponsables de la misma comunidad y comerciantes cercanos.

Los residentes han expresado su preocupación por la seguridad, ya que la maleza crecida en las zonas aledañas y la oscuridad nocturna han convertido la calle en un espacio propicio para actos delictivos.

Por ello, solicitan a las autoridades municipales de la Alcaldía de Caroní y a la empresa Fospuca que refuercen las acciones de limpieza y a la policía municipal que haga recorridos para erradicar este problema que afecta a toda la comunidad.

Finalmente, hacen un llamado a la responsabilidad ciudadana para que no utilicen esta vía como botadero de basura, reiterando la necesidad urgente de un plan integral que permita mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida en el sector Cristóbal Colón.