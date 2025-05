La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este jueves que los campos petroleros se mantienen operativos pese a que el martes en la noche venció la licencia que permitía a la petrolera estadounidense Chevron trabajar en la nación caribeña.

«Ustedes saben que el Departamento del Tesoro quitó licencia a empresas transnacionales petroleras que operan en el país, yo quiero decirles que a esta hora (…) 12:15 del 29 de mayo, los campos petroleros Petroboscán, Petropiar, PetroIndependencia, Petrojunín, Petrosucre, Petroquiriquire, Petro Regional del Lago y Cardón IV, están en plena producción», señaló Rodríguez en una exposición de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria).

La vicepresidenta aseguró que los trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) mantienen su plan de producción, pese, dijo, a que tanto la compañía venezolana como los socios extranjeros «son víctimas de medidas coercitivas unilaterales».

«En el caso de Venezuela, ustedes lo saben, por la Ley Antibloqueo y por nuestra Constitución, no reconocemos otra jurisdicción que no sea la de la República Bolivariana de Venezuela y, por tanto, esas medidas de licencia o no licencia no las reconoce el ordenamiento jurídico nacional», añadió.

Asimismo, señaló que mantienen a «estos socios», así como los acuerdos suscritos para la producción, sin ofrecer mayores detalles.

«Si no están, allí están nuestros trabajadores produciendo y atendiendo además un plan de crecimiento que ha diseñado el presidente Nicolás Maduro para seguir avanzando y poder mantener la producción a los niveles que lo necesita la economía venezolana y nuestro pueblo», reiteró.