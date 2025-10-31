La vicepresidenta Ejecutiva y ministra de Hidrocarburos de Venezuela, Delcy Rodríguez, puso en relieve el sólido crecimiento económico del país, destacando una expansión del Producto Interno Bruto (PIB) y un avance en la soberanía alimentaria.

Durante el tercer trimestre de 2025, el PIB venezolano creció un notable 8,71 %, cifra que, según la vicepresidenta, posiciona a la nación como líder en el crecimiento regional.

Este impulso lo respalda el Motor Agroalimentario, que creció un 6,11 %. Las mencionadas estadísticas reflejan la tendencia positiva y esfuerzo sostenido por dinamizar la producción de Venezuela.

En cuanto a la soberanía alimentaria y abastecimiento decembrino, Rodríguez enfatizó los avances productivos en rubros esenciales como la proteína animal, cereales, leguminosas y productos del mar.

Tras una reunión con representantes del Motor Agroalimentario para evaluar estrategias de producción y distribución, la vicepresidenta aseguró que el país está consolidando su soberanía alimentaria mediante una firme política de sustitución de importaciones.

El objetivo inmediato y crucial de estos logros productivos es garantizar el pleno abastecimiento para la próxima época decembrina.

La funcionaria concluyó destacando la resiliencia de la nación suramericana ante las dificultades externas.

En sus palabras, las cifras demuestran que «Venezuela está superando las dificultades» y que «nada detiene a Venezuela: ¡ni bloqueos ni amenazas!».