Un hombre murió por una descarga eléctrica que recibió instantes en que intentaba reponer el servicio eléctrico a una residencia del sector La Laguna, parroquia Dalla Costa, San Félix.

El suceso aconteció a primera hora de la mañana de este domingo, en la calle Acápulco de esta comunidad, el residente subió a uno de los postes; sin embargo, por una mala maniobra, muere en el acto tras recibir una descarga de alta tensión.

Algunos vecinos intentaron ayudarlo, por temor no se aventuraron a subir al poste, el cuerpo quedó colgado en el mismo.

Protestan por negligencia de Corpoelec

Vecinos protestaron y denunciaron que el servicio eléctrico era pésimo en la comunidad; también en los sitio cercanos, dicen que se va hasta tres veces al día.

Según, reportaron la falla al personal de Corpoelec, sin embargo, no dieron respuestas. Cuando reportan el problema los trabajadores responden que no tienen recursos, como vehículos, transformadores y otros insumos, “y cuando tienen el carro disponible, no cuentan con combustible”, apuntó un usuario.

Lugareños denuncian que desde hace muchos meses, la comunidad viene padeciendo problemas con los transformadores y la Corporación Eléctrica Nacional, no tienen como sustituirlos.

Actualmente, faltan transformadores en La Laguna y otras comunidades aledañas, creen que por esta razón se va la luz eléctrica constantemente, los pocos aparatos no aguantan la carga que llevan.

La víctima era conocida en el barrio como “Chacón” y tenía su domicilio en la referida comunidad, quedan niños huérfanos.

Funcionarios de Protección Civil, Bomberos Municipales y oficiales de los cuerpos de seguridad se hicieron presentes, hasta que acudió una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Sabuesos de la policía, juntos a expertos de Corpoelec rescataron el cuerpo del infortunado, y luego lo ingresaron a la morgue para la autopsia respectiva.