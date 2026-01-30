Con la cerrada victoria de Refractarios sobre Abogados por 9 rayitas a 8, se dio inicio a la Copa Repuestos Súper 4, en medio de las acciones que se cumplieron el pasado sábado en el marco de la VIII edición de la Liga Deportiva Incret Clase B.

La información dada a conocer este jueves por Salvador Sánchez, presidente organizador del certamen, dio cuenta que en el torneo se estará disputando la Copa “Repuestos Súper 4”, donde la victoria se la apuntó el lanzador Víctor Osorio, siendo los mejores al bate por los ganadores Edgar Barreto quien ligó de 4-2, Andrés Brito de 4-3 y Juan Aro de 1-1.

En los encuentros jugados el día domingo, a primera hora los Bhothers derrotaron a Toros por 7-5, con victoria alcanzada para Gabriel García, sobresaliendo con el aluminio el propio García al ligar de 3-2 y Lewis Hidalgo de 3-2.

A segunda en el marco de esta fecha dominical, el equipo Hora Expansivo derrotó por 7-6 al Team Curagua, donde el lanzador ganador fue Alberto Vera, en tanto que al bate, destacaron por los ganadores Carlos López de 3-2 y Alberto Vera de 1-1.

Cerró la fecha del pasado domingo, la victoria por paliza de 13-8 del del equipo Escuadrón Gran Sabana sobre Casifamilia, en medio de un encuentro que ganó el histórico lanzador Hosmel Zárate, sobresaliendo como los mejores bateadores por los triunfadores Gerlis Martínez de 3-2 y Robert Ramírez de 4-2.