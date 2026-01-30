El Parlamento de Venezuela aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para atraer inversiones extranjeras en medio del nuevo escenario dejado por el ataque militar de EEUU, que ha puesto al petróleo entre las prioridades de la relación entre Caracas y Washington.

De forma unánime, la propuesta presentada el pasado 15 de enero consiguió el aval legislativo durante su segunda discusión -esta vez artículo por artículo-, en lo que se han interpretado algunos expertos, entre ellos el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, como la «erradicación» de la política del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Delcy Rodríguez, que horas después rubricó el documento que recibió de manos de su hermano y titular del Parlamento, Jorge Rodríguez, en medio de una marcha de respaldo de trabajadores petroleros, defendió que en la ley «está la impronta del comandante Chávez» y «la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro», quien permanece detenido en Nueva York acusado de narcotráfico.