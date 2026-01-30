El Gobierno de Venezuela anunció que en las «próximas horas» se hará la primera exportación de gas, tras haber informado hace dos semanas que suscribió un acuerdo de comercialización, sin profundizar en detalles.

«Ya el barco está en Venezuela y lo veremos partir en las próximas horas y yo compartiré ese video con nuestro pueblo», indicó la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, en una marcha de los trabajadores petroleros en Caracas, luego de que el Parlamento aprobara la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

La líder chavista aseguró que esta primera exportación hará sentir «muy orgullosos» a todos los venezolanos.

Rodríguez no ofreció mayores detalles sobre esta comercialización ni a qué país se enviará el gas.