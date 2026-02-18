Un video hiperrealista que muestra a Brad Pitt y Tom Cruise peleando, generado por una herramienta de inteligencia artificial (IA) china, ha generado críticas y preocupación en Hollywood.

El video de 15 segundos que circula en Internet desde la semana pasada, lo crearon con Seedance 2.0, un nuevo modelo de inteligencia artificial generativa de video desarrollado por ByteDance, empresa propietaria de TikTok a nivel global.

Desde su lanzamiento, la herramienta ha provocado la proliferación en la red de contenido protegido por derechos de autor, con imágenes en donde se observan a otros personajes de filmes de Star Wars o Marvel.

La industria cinematográfica reaccionó, y varias empresas de entretenimiento, junto con la Motion Picture Association (MPA), que representa a los principales estudios estadounidenses como Warner Bros. Discovery, Paramount y Netflix, emitieron comunicados denunciando la violación masiva de derechos de autor y de estándares éticos.