Vecinos de la urbanización Villa Central, parroquia Cachamay de Puerto Ordaz, denunciaron que el agua potable que reciben por las tuberías sale de un color «amarillo» y con «mal orlo», poniendo en peligro su salud al tener que utilizarla para realizar sus quehaceres diarios.

«Bueno, aquí en Villa Central teníamos varios problemas, como la luz que a veces de manera intermitente se va, la basura que el aseo pasa con un poco más de frecuencia y el problema del agua que ese sí está grave todavía en la comunidad», dijo Yacir Ramírez, vecina afectada.

Ramírez aseguró que solo la utilizan para hacer la limpieza, debido a que no se quieren «arriesgar» a contraer ninguna infección estomacal o de la piel, así como poner en riesgo a los niños y adultos mayores.

A raíz de ello, se ven en la obligación de comprar aguas embotelladas para evitar posibles enfermedades producidas por utilizar el agua que sale de las tuberías.

«Yo tengo que comprar cada día de por medio un botellón de agua y me sale en 15 bolívares, no es mucho, pero con la frecuencia con la que lo hago si me pega en el bolsillo», comentó.

Enfermedades estomacales en Villa Central

Por su parte, Antonio Palacio, también vecino afectado, mencionó que varios residentes han sufrido problemas estomacales debido al consumo de esta «agua contaminada».

«Me he cuidado comprando agua clarita, pero un vecino se encontró mal por un tiempo del estómago cuando consumió con algo de esa agua y cuando se hizo los exámenes le diagnosticaron que tenía un parásito», explicó.

Palacio indicó que, a su juicio, «las aguas salen amarillentas» a causa del mal mantenimiento y tratamiento de las mismas en las plantas de tratamiento en la ciudad.

Por lo tanto, le hacen un llamado al presidente de la Hidrológica del estado Bolívar (HidroBolívar), Daniel Valenzuela, para que solucione la problemática del agua potable en la comunidad.