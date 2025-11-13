Venezuela probará este viernes frente a Australia una nueva era de su fútbol, sin figuras del presente como José ‘el brujo’ Martínez, Jon Aramburu y Yeferson Soteldo, y ya con la mira puesta en el Mundial de 2030, según el seleccionador interino Fernando Aristeguieta.

El enfrentamiento entre Venezuela y Australia será apenas el segundo en la historia común. Ocurrirá 21 años después del primero, que terminó 1-1.

Los socceroos también aprovecharán esta oportunidad para ajustar sus líneas de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Venezuela jugará su segundo amistoso luego de caer el 10 de octubre por 1-0 ante Argentina, un partido que marcó el comienzo del proceso de renovación de la plantilla y de la dirección técnica tras la eliminación de la cita mundialista del año próximo.

En un video publicado este jueves por la Vinotinto en X, Aristeguieta destacó la intención de «intentar darle espacio a jugadores que, en otros momentos, quizá no lo han tenido» y de «aumentar el universo» de posibles convocados para que puedan ir integrándose a dinámicas de la selección.

Asimismo, explicó que hubo jugadores que no convocó porque no contaban con la documentación para ingresar a Estados Unidos, donde se jugarán los próximos dos amistosos de Venezuela frente a Australia y Canadá, este último el 18 de noviembre.

Sobre la ausencia del máximo goleador de Venezuela, Salomón Rondón, de 36 años, Aristeguieta dijo que él «tiene un deseo de seguir estando y aportando» a su equipo y «seguramente sus días en la selección no han terminado».

El seleccionador de Australia, Tony Popovic, destacó la oportunidad de jugar en Estados Unidos y adquirir experiencia de «primera mano» en uno de los países anfitriones del Mundial 2026, según reseñó la página oficial del equipo el pasado 28 de octubre.

«Tras esta concentración, solo quedará una ventana internacional de la FIFA en marzo antes de que se seleccione la plantilla para el Mundial, por lo que cada concentración y cada partido es crucial», indicó entonces Popovic, citado en una nota.

Alineaciones probables

Venezuela: Wuilker Faríñez; Nahuel Ferraresi, Yordan Osorio, Luis Balbo, Ronald Hernández; Telasco Segovia, Christian Cásseres, Jorge Yriarte, Keiber Lamadrid; Kevin Kelsy y Alejandro Marqués.

Australia: Mat Ryan; Jason Geria, Milos Degenek, Kye Rowles, Callum Elder; Cameron Devlin, Jackson Irvine, Riley McGree; Martin Boyle, Craig Goodwin y Nicholas D’Agostino.

Hora: 22.30 hora local (04.30 GMT del sábado).

Estadio: Shell Energy Stadium de Houston (Texas).