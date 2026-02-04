La Vinotinto Femenina aprovechará la ventana FIFA de febrero y marzo para disputar tres partidos amistosos en territorio mexicano.

Bajo la dirección técnica de Ricardo Belli, el combinado nacional se medirá ante la selección de Brasil y los clubes locales Cruz Azul y Club América.

Estos compromisos forman parte de la preparación intensiva del equipo de cara a la CONMEBOL Liga de Naciones, cuya acción se reanudará el próximo mes de abril.

El primer encuentro será ante el club mexicano Cruz Azul el 28 de febrero, el segundo se medirá la Canarinha el 4 de marzo y el último con otro club azteca, América; el 7 de marzo.