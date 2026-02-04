Los Los Angeles Clippers han sacudido el mercado al traspasar a James Harden a los Cleveland Cavaliers, en una operación de alto voltaje confirmada este martes por ESPN. El movimiento pone fin a la breve etapa del «Barba» en California y redefine las aspiraciones de ambos equipos.

Según el «insider» Shams Charania, Harden (36 años) había solicitado su salida recientemente con el objetivo de recalar en un equipo con opciones reales al título.

La tensión era evidente: el base se había ausentado de los últimos dos compromisos de los Clippers alegando «motivos personales», un indicio claro que alimentó los rumores de su salida.

Harden llega a Ohio promediando 25,4 puntos, 4,8 rebotes y 8,1 asistencias, para unirse a un núcleo estelar formado por Donovan Mitchell, Jarrett Allen y Evan Mobley.

Con este movimiento, los Cavs —actualmente quintos en el Este (30-21)— refuerzan su veteranía tras la decepción de la temporada pasada, donde cayeron en semifinales de conferencia ante los Indiana Pacers.

Esta será la sexta franquicia para el MVP de 2018, quien ya es el noveno máximo anotador histórico de la liga.

Por su parte, los Clippers reciben a Darius Garland, un base que representa tanto presente como futuro.

En su séptima temporada, Garland aporta frescura a un equipo necesitado de piernas nuevas.

Promedia 18,8 puntos y 6,8 asistencias, aunque su principal reto será dejar atrás el historial de lesiones de los últimos meses.

Se suma a un equipo que busca reinventarse tras la salida de su director de juego titular.

Esta operación es la segunda de gran calado para Cleveland en este periodo de traspasos, tras la reciente adquisición de Dennis Schröder y Keon Ellis (procedentes de Sacramento) a cambio de De’Andre Hunter.

Los Cavaliers dejan clara su postura: van a por todas en la Conferencia Este.