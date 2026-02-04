Al menos 350 presos políticos han sido excarcelados en Venezuela en las últimas semanas mediante medidas sustitutivas, según verificó la ONG Foro Penal, tras el anuncio oficial de un proceso de liberaciones el 8 de enero —cinco días después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Estados Unidos—.

Alfredo Romero, director presidente de la organización, informó en X que la cifra abarca desde esa fecha hasta las 10:00 hora local de este miércoles. Varias ONG precisan que no se trata de libertad plena, sino de alternativas a la privación de libertad.

El viernes pasado, la presidenta encargada Delcy Rodríguez propuso una ley de amnistía —pendiente de aprobación en el Parlamento que preside su hermano Jorge Rodríguez— para excarcelar a detenidos por motivos políticos desde 1999 hasta hoy, cubriendo todos los Gobiernos chavistas. Detalles de la iniciativa aún no se conocen.

Foro Penal registra 687 presos políticos activos al 2 de febrero: 600 hombres, 87 mujeres; 505 civiles y 182 militares. El Gobierno venezolano insiste en que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados responden por «terribles hechos punibles».