Pendiente del grado de lesión de su capitán Edson Álvarez, una selección mexicana cuestionada se mide este miércoles ante la revelación Venezuela, en un duelo para conseguir un billete para los cuartos de final de la Copa América de Estados Unidos.

El imponente SoFi Stadium, a las afueras de Los Ángeles, será el escenario de este partido igualado de la segunda jornada del Grupo B.

Los tres puntos para mexicanos o venezolanos les garantizarían una plaza en la próxima ronda y afrontar además la última jornada sin angustias, después de haber solventado sus primeros compromisos ante Jamaica (1-0) y Ecuador (1-2).

Edson Álvarez, en muletas

Pero en México todas las miradas están puestas en su gran capitán.

Edson Álvarez, de 26 años, se tuvo que retirar en camilla, entre lágrimas, tras sentir un fuerte pinchazo en la parte posterior del muslo izquierdo, en el debut de su país en la Copa América.

Desde entonces, absoluto misterio. La zona de la lesión sigue inflamada y los servicios médicos del combinado tricolor aún no han dado un diagnóstico certero.

Los peores augurios hablan de que el centrocampista del West Ham inglés podría incluso llegar a perderse todo lo que queda de torneo, lo que supondría un duro golpe para todo el grupo.

Salvo milagro, no estará ante la Vinotinto la pieza central del equipo comandado por Jaime Lozano.

El lunes, el ‘Tri’ se ejercitó por primera vez en Los Ángeles. Los titulares contra Jamaica hicieron trabajos regenerativos y el resto, ejercicios de velocidad y centros y remates, según informó la federación mexicana en una nota.

Ni una pista sobre el estado de salud de Edson Álvarez, que aterrizó en la ciudad californiana con muletas.

El segundo rompecabezas es saber quién es el más adecuado para ocupar su lugar en el once titular. Las opciones más plausibles serían Luis Romo o Érick ‘El Chiquito’ Sánchez.

Todo ello en un contexto enrarecido. México ganó a Jamaica y gracias. Fue una victoria sufrida y una actuación más que discreta frente al supuesto rival más fácil del grupo.

Moral vinotinto está por las nubes

Por el contrario, las sensaciones de Venezuela son radicalmente distintas. La moral de los sudamericanos está por las nubes después de firmar una inesperada remontada ante Ecuador, que jugó con uno menos prácticamente todo el partido tras la expulsión de Enner Valencia.

El cuadro dirigido por el argentino Fernando Batista continúa sorprendiendo. No en vano, la Vinotinto es cuarta en las eliminatorias suramericanas para el Mundial de 2026, por delante de la todopoderosa selección brasileña.

Y es que el fútbol venezolano crece sin pausa desde hace varios años, especialmente desde que la selección nacional fue finalista en el Mundial sub-20 de 2017, cuando perdió el título ante Inglaterra.

La confianza es tal que el extremo Eduard Bello dijo ante los periodistas que la clave para una nueva victoria radica en «mantener esa solidez» a nivel de juego que mostraron frente a los Reggae Boyz.

Bello juega en el Mazatlán de la Liga mexicana y advirtió de que la selección de ese país «siempre es un equipo fuerte», aunque ahora no esté atravesando un buen momento.

Ecuador y Jamaica se enfrentan sin margen de error

La Tri afronta este miércoles en Las Vegas un momento clave en su camino en la Copa América, un choque sin margen de error contra Jamaica en el que tendrá que sobreponerse a la baja de su líder ofensivo Enner Valencia, expulsado en la derrota del debut contra Venezuela.

Reponerse tras el disgusto del debut y hacerlo rápido. Es la orden del seleccionador español Félix Sánchez a la Tri, que sigue siendo dueña de su destino en esta Copa América, pero que encara el cruce con los Reggae Boyz en el Allegiant Stadium con la victoria como única opción.

Ecuador se entrenó por primera vez en Las Vegas este martes, a puerta cerrada y bajo 40 grados Celsius, y planeó una segunda sesión este miércoles abierta a los medios en los primeros quince minutos.

Sin Enner, Ecuador pierde a su máximo goleador histórico (41 dianas) y un líder ofensivo que hace funcionar al equipo incluso cuando no ve puerta.

Pero el delantero del Internacional brasileño fue expulsado con roja directa el pasado sábado en Santa Clara (California) y tendrá que ver a sus compañeros desde la grada del Allegiant Stadium.

Sin Enner Valencia

No hay duda de que Enner es un elemento clave para la Tri en la delantera. Los números lo reflejan: en los 86 partidos disputados con Enner en el campo, Ecuador anotó un promedio de 1,29 goles por encuentro. Sin él, el dato baja verticalmente a 0,98 dianas por encuentro.

Sánchez baraja dos opciones para reemplazar a Enner. La solución más probable es la de Kevin Rodríguez, el jugador que saltó al campo ante la Vinotinto tras la expulsión del nueve titular.

Jordy Caicedo podría ser la alternativa para entrar en un once en el que debería estar Kendry Páez, talentoso media punta de 17 años que se convirtió el sábado en el más joven en jugar en la Copa América en el Siglo 21.

No debería haber otros cambios por parte de Sánchez al once titular de un Ecuador que, cuando estuvo compitiendo con once, controló el partido ante la Vinotinto.

Jeremy Sarmiento hasta le había dado ventaja tras quedarse con diez, pero Venezuela dio la vuelta al marcador en la segunda mitad con goles de Jhonder Cádiz y Eduard Bello.

Se jugará en el Allegiant Stadium, con capacidad para 65.000 espectadores, ante una Jamaica también contra las cuerdas.

Los Reggae Boyz cayeron por 0-1 en su debut contra México y necesitan puntos para alimentar sus ambiciones.

El peligro número uno para Ecuador será Michail Antonio, potente delantero del West Ham y especialista en el juego aéreo. El jamaicano firmó 28 de sus 82 goles con el West Ham de cabeza.