La Vinotinto Sub-17 continuará su andadura mundialista este viernes, luego de una actuación memorable en su debut, donde goleó a la poderosa selección de Inglaterra por 3-0.

El equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo demostró una gran solidez, con el portero Alan Vásquez conteniendo al rival anglosajón. La victoria se selló con los goles de Román David, Dioner Fuentes y Eider Barrios, firmando un resultado categórico y contundente en el inicio del Mundial sub-17 de la FIFA.

Triunfo histórico

La FVF (Federación Venezolana de Fútbol) se deshizo en comentarios y halagos por la gran actuación de los «chamos» Vinotinto, que les abrió de par en par las puertas de una hipotética clasificación.

«La Vinotinto sub-17 superó con claridad 3-0 a la selección de Inglaterra en el campo 4 del complejo Aspire Zone de Doha, dejando una imagen de solidez, valentía y entrega que conecta con el orgullo de toda una nación. Un rendimiento que también refleja el trabajo a largo plazo y la identidad construida en el marco del proyecto Corazón Vinotinto», destacó.

Este triunfo representa la segunda victoria de una selección venezolana Sub-17 en una Copa Mundial de la FIFA. Además, marca un hecho inédito, pues, es la primera vez que Venezuela derrota a un rival europeo y previamente campeón del mundo en esta categoría, lo que resalta aún más la magnitud del logro alcanzado en suelo catarí.

Egipto este viernes

Con el triunfo, Venezuela lidera el Grupo E junto a Egipto, que también sumó tres puntos tras imponerse a Haití en su estreno, por 4-0.

En este próximo desafío para la Vinotinto será a las 9:30 a.m. (hora venezolana), en el campo 5 del Aspire Zone. Un duelo directo por la cima del grupo y una nueva oportunidad para seguir escribiendo historia en Catar.

La FVF destacó que «los tres goleadores de esta jornada victoriosa ante Inglaterra —Román Davis, Dioner Fuentes y Eider Barrios— hacen vida en el fútbol venezolano, debutaron en el formato profesional este año y han disputado minutos durante la presente edición de la Liga FUTVE Junior, consolidando el vínculo entre el torneo de desarrollo nacional y el crecimiento del talento de selección».

La Vinotinto sub-17 saldrá a jugar con todos sus argumentos para sellar una nueva victoria que le otorgue la llave de paso hacia la siguiente fase del torneo mundialista.