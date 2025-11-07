Una resolución destinada a impedir un posible ataque militar en territorio venezolano por parte de la Administración del presidente Donald Trump fracasó este jueves en el Senado de Estados Unidos.

La iniciativa, considerada simbólica, fue rechazada con 49 votos a favor y 51 en contra, permitiendo que continúen las operaciones del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico Oriental, que se llevan a cabo desde agosto pasado.

La medida tenía pocas posibilidades de ser implementada, pues, además de superar un difícil proceso en la Cámara de Representantes, requería la ratificación del propio Trump.

El bloque republicano se desligó de la medida durante la votación, aunque algunos miembros se unieron recientemente a la exigencia de que la Administración informe detalles sobre los ataques contra embarcaciones en aguas internacionales.

El senador demócrata Tim Kaine, de Virginia, fue el principal impulsor de la resolución, argumentando el agotamiento del Congreso de abdicar solemnemente sus responsabilidades sobre las acciones presidenciales.

En los últimos dos meses, el Departamento de Defensa ha confirmado el derribo de más de 20 embarcaciones supuestamente vinculadas al narcotráfico, con la muerte de más de 66 tripulantes relacionados a organizaciones criminales.

El propio Trump reafirmó en el America Business Forum en Miami que estas embarcaciones están ligadas al tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y acusó al gobierno de Nicolás Maduro de involucrarse en carteles de narcotráfico.