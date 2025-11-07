El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este jueves a los habitantes de 5.336 comunidades convocar a sus vecinos a votar «masivamente» por los proyectos locales que serán financiados por el Estado en la cuarta consulta popular que se celebrará el próximo 23 de noviembre, fecha que coincide con el cumpleaños del mandatario.

En un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro instó a recorrer las calles y visitar «casa por casa» para promover la participación en esta consulta, en la que cada comunidad presenta siete candidatos y proyectos para beneficio colectivo.

Según cifras oficiales, 33.091 proyectos fueron propuestos recientemente en asambleas comunitarias impulsadas por el chavismo, y el Gobierno planea realizar seis consultas populares en todo 2025.

Las tres consultas anteriores en el año se llevaron a cabo el 2 de febrero, el 27 de abril y el 27 de julio, esta última también con la elección de 335 alcaldes y 2.471 concejales, la mayoría afines al chavismo.

La mayoría opositora agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha rechazado participar, denunciando fraude en las elecciones presidenciales de julio de 2024, que dieron como ganador a Maduro.

Este mecanismo electoral es presentado por el Gobierno como un ejercicio de democracia directa y protagonismo comunitario, con el objetivo de fortalecer el Estado Comunal y dar voz a la ciudadanía en la gestión de proyectos territoriales.