El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó el jueves a la ciudad brasileña de Belém para participar en la reunión de líderes durante la cumbre del clima COP30, donde defenderá una mayor ambición climática a nivel internacional.

El avión de la Fuerza Aérea que transportó a Sánchez y su delegación, que incluye a la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, aterrizó en el aeropuerto internacional de Belém. La agenda oficial del presidente comenzará con su intervención a primera hora del viernes en la plenaria de la cumbre, seguida de su participación en una mesa dedicada a la transición ecológica.

Durante su intervención, Sánchez enfatizará la necesidad de aumentar la ambición global para enfrentar el cambio climático y destacará el firme compromiso de España, que según fuentes oficiales, ha logrado compatibilizar la lucha ambiental con el crecimiento económico y la creación de empleo.

Sánchez acude a la COP30 con satisfacción por el acuerdo alcanzado recientemente en Bruselas, en el que la Unión Europea se comprometió a reducir sus emisiones de dióxido de carbono en un 90% para 2040 respecto a 1990, aunque con ciertas flexibilidades para los países socios.

Aunque el presidente español hubiera deseado una mayor ambición, reconoce que la Unión Europea llega a esta cumbre con los deberes hechos.

Además, las fuentes gubernamentales destacan que España ha cumplido y superado el compromiso financiero adquirido en la COP26 de Glasgow, aumentando la financiación climática anual de 1.350 a 1.700 millones de euros.

En esta edición de la COP, el Ejecutivo español busca avanzar en la agenda de adaptación climática, prioridad para el país por su alta vulnerabilidad a fenómenos como los incendios recientes y la ‘dana’ que afectó a la Comunidad Valenciana hace un año.