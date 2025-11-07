La cumbre de líderes de la COP30 comenzó este jueves en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, con críticas directas e indirectas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el lanzamiento de un nuevo fondo global para conservar los bosques tropicales.

La primera de las dos jornadas de esta cita previa a la conferencia climática oficial estuvo marcada por alegatos a favor de una transición justa, llamados urgentes para concretar las promesas climáticas y advertencias sobre un calentamiento global cada vez más acelerado.

Los líderes manifestaron un profundo reconocimiento de la emergencia climática, con fenómenos como inundaciones más repentinas, sequías prolongadas y huracanes más destructivos, aunque la mayoría de los discursos ofrecieron pocas novedades frente a un escenario global negativo.

Naciones Unidas

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó la situación de “fracaso moral y negligencia mortal” durante su intervención ante el plenario.

Varios presidentes señalaron directamente a Donald Trump, quien niega el cambio climático y retiró a su país del Acuerdo de París hace nueve meses. Trump fue una de las grandes ausencias, junto al líder chino Xi Jinping, encabezando dos de las mayores potencias contaminantes.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, fue uno de los más incisivos, responsabilizando a Trump por acercar a la humanidad “al abismo” debido a su negación de la ciencia y su política contraria a la descarbonización.

Gabriel Boric

El chileno Gabriel Boric también acusó a Trump de mentir y poner en peligro el planeta al negarse a aceptar la evidencia científica.

Por su parte, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente anfitrión de Brasil, presentó un fondo global innovador para la conservación de los bosques tropicales, incluyendo la Amazonía, que beneficiará a unos 70 países. Este mecanismo ofrece financiamiento condicionado a la conservación y penalización por deforestación.

China también reafirmó su compromiso con el multilateralismo climático, mientras que líderes como Emmanuel Macron y el guyanés Irfaan Ali denunciaron la desinformación y el negacionismo que amenazan la acción concertada global.

La cumbre continuará con debates sobre la transición energética y el seguimiento al Acuerdo de París en su segunda jornada.