Susana Nunes, vocera del Boulevard Guarapiche, ubicado en la avenida Guarapiche de Puerto Ordaz, asegura que las seis personas que la acusan de «atropellos constantes» en ese lugar, estuvieron de acuerdo en asamblea con que ella formara parte de la vocería de este espacio comercial.

En declaraciones al equipo de Nueva Prensa Digital, Nunes mencionó la realización de una asamblea el pasado 28 de enero de 2022, para escoger a tres voceros entre los mismos comerciantes.

Ahora, seis de ellos introdujeron una denuncia ante la Fiscalía Superior Segundo bajo el expediente número DES-14066-22 dependencia fiscal UDIC, por «atropellos» que, según, comete la señalada.

«Las personas que nos acusan firmaron. Es decir que ellos estuvieron de acuerdo con esta vocería, y que no fue a escondidas esta decisión», indicó Nunes, quien tiene más de tres años laborando como comerciante informal en la avenida Guarapiche.

Reuniones

El objetivo de constituir la vocería, según explicó Nunes en sus declaraciones, es mantener un orden en dicho boulevard.

Asimismo, destacó que en cada reunión realizada queda un registro de los acuerdos. «Nosotros aparte de los comerciantes, invitamos a la directiva del colegio Auyantepuy, la alcaldía de Caroní y el consejo comunal Yuruani», comentó.

Nunes contó que en el boulevard se están realizando constantes reuniones por cualquier irregularidad que suceda.

Sin embargo, una de estas reuniones fue para realizar un manual de convivencia, donde todos estuviesen de acuerdo y den su punto objetivo.

«La normas no fueron a dedo, cada uno dio su opinión al respecto», afirmó Nunes, destacando que las personas que no están de acuerdo con su vocería no están cumpliendo con estos lineamientos, realizando actos no permitidos en el área.

Alcaldía intervino

La alcaldía de Caroní hizo presencia en el lugar el pasado 24 de noviembre para consolidar el problema de convivencia que estaba existiendo en el lugar con la economía informal.

La fiscal que se presentó en el boulevard acordó una serie de reglas que debían ser cumplidas por los trabajadores; una de ellas es que solo se acepta en el área cuatro puestos de rubro de verduras.

Asimismo, se estableció un horario de trabajo en el boulevard que quedó dispuesto de 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

Las observaciones, la asistencia y las colaboraciones la vocera del boulevard constató que lo lleva asentado en un libro.

«En este cuaderno todo está al día, como si fuera una contabilidad diaria. Y así ellos puedan ver todo lo que se hace en el lugar», indicó.

Director de Economía eventual

La vocera aprovechó para limpiar la imagen del director de la economía eventual, quien también había sido nombrado de estar respaldando a Nunes, en la denuncia anterior.

Nunes dijo que ella se encuentra agradecida con Dennis Mazo, por permitirles trabajar en el boulevard -sin ningún tipo de restricción-.

«Con este trabajo nos mantenemos, y no dos. Sino los 23 pisatarios del lugar», finalizó.