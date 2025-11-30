Los vuelos semanales desde Venezuela hacia destinos internacionales han caído un 24,7 % con el fin de las concesiones a seis aerolíneas, que previamente cancelaron sus vuelos de forma temporal tras una alerta emitida por EEUU, según cifras del sector privado.

El país pasó de 105 a 79 vuelos internacionales por semana, después de que sus autoridades anunciaron la revocación de los permisos a Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol.

Una fuente del sector privado dijo ue Venezuela prácticamente perdió «toda la conectividad» con Europa.

La decisión, que afecta dos compañías europeas, una euroasiática y tres suramericanas, sigue en pie, pese al pedido de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) de que la reconsideren.

Los destinos que oficialmente continúan activos son México (Santa Lucía y Cancún), Colombia (Bogotá), Panamá, Perú (Lima), Curazao, Cuba (La Habana), San Vicente y las Granadinas y Barbados.

La estatal Conviasa también ofrece viajes a China (Cantón), Rusia (Moscú y San Petersburgo) y Varadero, Cuba, según su página web.

Wingo, Satena, Copa y Boliviana de Aviación también mantienen sus operaciones, así como las locales Rutaca, Laser, Estelar y Venezolana de Aviación, con viajes internacionales.

Todavía no se ha confirmado si Venezuela revocará el permiso de operación Air Europa y a la también española Plus Ultra, que también cancelaron vuelos.

Repercusiones

En respuesta a la decisión de las autoridades del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolanos, Avianca anunció este viernes la suspensión de la venta y la operación de vuelos desde y hacia su país vecino.

«La aerolínea confía en que la situación de conectividad aérea de Venezuela evolucionará favorablemente y reitera su intención de retomar operaciones tan pronto como las condiciones lo permitan», señaló la empresa colombiana en un comunicado.

Por su parte, la española Air Europa canceló las dos frecuencias del próximo martes entre Madrid y Caracas «por motivos ajenos» a la aerolínea, según informó en una publicación en sus redes sociales.