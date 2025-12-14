Con un extraordinario Victor Wembanyama, que llevaba un mes sin jugar, los San Antonio Spurs tumbaron este sábado a los todopoderosos Oklahoma City Thunder por 109-111 en la semifinal del Oeste de la NBA Cup y se enfrentarán el martes a los New York Knicks en la gran final en Las Vegas.

Los Thunder llegaban a la semifinal con un halo de invencibilidad, con 16 victorias consecutivas, solo una derrota en toda la temporada y tras humillar a los Phoenix Suns en los cuartos de final.

Wembanyama firmó un partido estelar para los Spurs. Alejado de las canchas desde el 14 de noviembre, cuando se lesionó en la pantorrilla ante los Golden State Warriors, el francés arrancó en el banquillo y salió al rescate de un equipo que estaba naufragando.

En menos de 21 minutos en cancha, ‘Wemby’ firmó 22 puntos, 9 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y un robo. Pero lo más importante fue su disputa de la pintura y cómo abrió espacios en ataque. Con él en pista, los Spurs dominaron a los Thunder por 21 puntos.

Además de Wembanyama, para San Antonio, Devin Vassell aportó 23 puntos, Stephon Castle 22 y De’Aaron Fox otros 22.

«Puede parecer solo un juego, pero es un esfuerzo colectivo, y no es algo fácil. Es solo su segunda derrota; significa algo», afirmó después del partido Wembanyama, que dijo haber aportado «aire fresco» al equipo en un momento difícil.

Los Spurs lucharán el martes por su primer título desde el anillo de 2014. Hace seis temporadas que ni siquiera lograban clasificarse para los ‘playoffs’.

Para los Thunder, que dominan la liga con mano de hierro, la NBA Cup empieza a convertirse en una maldición: en 2024 cayeron en la final ante los Milwaukee Bucks y este año sucumben en semifinales frente a los Spurs.

Shai Gilgeous-Alexander terminó con 29 puntos el partido.

Wembanyama cambia el partido

Los nervios se habían adueñado de los Spurs al inicio del partido. San Antonio encadenó un 0 de 12 en triples y acumuló pérdidas innecesarias que Oklahoma City aprovechó para abrir rápido una brecha en el marcador; el primer cuarto terminó 31-20.

Mitch Johnson llamó a filas a Wembanyama, que hacia un mes que no jugaba y su impacto fue inmediato: dominó en defensa y creó oportunidades de tiro ante la férrea presión de los Thunder, que había asfixiado a los Spurs hasta ese momento.

Con ‘Wemby’ en cancha, los Spurs se acercaron hasta 33-29, pero al regresar al banquillo tras solo tres minutos, Oklahoma City reabrió la brecha hasta su máxima ventaja: 16 puntos.

Johnson pidió tiempo muerto y volvió a dar el mando a Wembanyama. Con él en pista, los Spurs firmaron un parcial de 2-15, incluido un 0-13 para cerrar el primer tiempo, y se fueron a los vestuarios 49-46.

El segundo tiempo fue otra historia. Psicológicamente, los Spurs se creían capaces de ganar a los Thunder e, incluso en los minutos sin ‘Wemby’, nunca la perdieron la cara al partido.

Se pusieron por primera vez al frente en el marcador al inicio del segundo tiempo, un periodo que registró 11 alternancias sin que ninguno de los dos equipos lograra superar los seis puntos de ventaja.

Fue una oda al baloncesto, un espectáculo digno de Las Vegas y con un apasionante e inesperado final que pone merecidamente a los Spurs en la final después de haberse deshecho de los Lakers en Los Ángeles en cuartos y de los Thunder en ‘semis’.

Más allá de la gloria deportiva, Spurs y Knicks lucharán por un jugoso premio económico: los campeones de la NBA Cup se embolsarán 530.000 dólares por cabeza, mientras que los finalistas percibirán 212.000 dólares.