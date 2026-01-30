WhatsApp ha dado un paso firme en su evolución como plataforma de mensajería privada con el lanzamiento de la Configuración Estricta de la Cuenta. Esta nueva función está diseñada para bloquear de forma automática archivos adjuntos y contenido multimedia provenientes de remitentes desconocidos, permitiendo además silenciar llamadas y aplicar restricciones de seguridad avanzada con apenas un par de toques.

Esta herramienta complementa el ya conocido cifrado de extremo a extremo, elevando la protección bajo un concepto que Meta ha denominado «confinamiento digital».

¿Qué implica este nuevo nivel de seguridad?

La Configuración Estricta no es solo un ajuste aislado, sino una modalidad que activa simultáneamente las restricciones más severas de la plataforma. Sus pilares principales son:

Bloqueo preventivo: Se impide la descarga automática de cualquier archivo o contenido multimedia enviado por números no registrados.

Silencio total: Las llamadas de contactos desconocidos se silencian automáticamente para evitar intentos de phishing o acoso.

Restricciones de funcionalidad: Meta advierte que, al priorizar la seguridad extrema, algunas funciones habituales de la app podrían verse limitadas para garantizar la integridad del perfil.

Un escudo para usuarios de alto riesgo

Aunque cualquier usuario puede activarla, Meta ha desarrollado esta función pensando especialmente en periodistas, activistas y figuras públicas, sectores que suelen ser blanco de ciberataques sofisticados. El objetivo es centralizar múltiples capas de defensa en un solo lugar, evitando que el usuario tenga que navegar por menús complejos en momentos críticos.

Guía de activación: Paso a paso

El despliegue de esta función comenzó este martes y llegará de forma gradual a todos los dispositivos durante las próximas semanas. Para activarla, sigue estos pasos:

Accede a los Ajustes de WhatsApp. Entra en la sección de Privacidad. Selecciona la pestaña Avanzado. Pulsa en Activar dentro de «Configuración estricta de la cuenta».

Esta configuración es totalmente reversible y puede desactivarse en cualquier momento desde el mismo menú si el usuario decide recuperar la experiencia de uso estándar.