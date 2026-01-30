El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que este próximo lunes 2 de febrero dará inicio al operativo especial denominado «Saime Llega a Cada Rincón de la Patria». Esta iniciativa busca descentralizar el servicio de identificación y garantizar que todos los ciudadanos, sin importar su ubicación geográfica, tengan acceso a su documento de identidad.

Despliegue logístico y territorial

Para el cumplimiento de esta meta, la institución ha dispuesto una logística de alto alcance que incluye: 9 tráilers móviles equipados con tecnología de punta para la captación de datos y emisión de documentos. Más de 150 funcionarios especializados desplegados en el territorio nacional.

El operativo priorizará la atención en 10 estados estratégicos: Bolívar , Sucre, Portuguesa, Delta Amacuro, Zulia, Táchira, Falcón, Barinas, Amazonas y Nueva Esparta.

Soberanía en la Guayana Esequiba

En un esfuerzo por reafirmar la presencia institucional en todo el territorio venezolano, la ruta incluye de manera especial la Guayana Esequiba. Con este despliegue, el Estado venezolano busca consolidar el derecho a la identidad en las regiones fronterizas y de difícil acceso.

«En este operativo reafirmamos nuestro compromiso de servir a cada venezolano, eliminando las distancias y fortaleciendo nuestra soberanía a través del documento de identificación», destacó el organismo a través de sus canales oficiales.

Canales de información

El Saime invita a toda la ciudadanía a seguir de cerca las redes sociales de la institución, donde se publicarán los cronogramas específicos, horarios y puntos exactos de atención por municipio y parroquia.