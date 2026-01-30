El cuadro de Millonarios se montó de lleno en el primer lugar de la tabla de clasificación al vencer por segunda jornada corrida, esta vez al cuadro del Atlético Guayana de Domingo Muccio y compañía.

Los pupilos del carismático Sabás Marín volvieron a marcar tres goles y volvieron a dejar su marco en blanco, para sumar en las dos primeras fechas, seis goles a favor, con dos victorias y el marco inmaculado para subir por completo a la tabla de posiciones.

En torno a la victoria sobre el Atlético Guayana, marcaron Eduard Guzmán en par de ocasiones y David Copland, para cerrar la segunda fecha del campeonato.

Millonarios quedó arriba en la tabla con mejor golaveraje que Los Llaves que han tenido un gran inicio de campaña y también suma dos victorias por ningún revés, cuatro goles a favor y dos en contra.

Con cuatro siguen tercer y cuarto, Tigres y Semilleros, con Villa Colombia, Huracán, Unare y Atlético Guayana en el octavo; el debutante Yuruani y Fénix cierra los equipos que han alcanzado untos, uno cada uno de ellos, mientras que los restantes cinco, Colinas, Guaiparo, Lyon, Asa FC y Galácticos están en el fondo de la tabla, sin puntos.

Huracán sopló con fuerza

En el primer encuentro de la pasada jornada dominguera, el elenco de Huracán doblegó a Colinas con pizarra de dos goles por cero, con dianas de Antonio Damas y Richard Herrera, mientras que por el cuadro derrotado marcó Enrique Muñoz.

Acto seguido se fraguó un empate a cero goles por lado, con los equipos Yuruani y Tigres como protagonistas.

Por su parte el debutante elenco de Guaiparo cayó ante la siempre efectiva defensa de Unare y una diana marcada por Adrián Maranjo.

Entretanto Las Llaves doblegó por 2-1 a Félix con goles de Carlos Pérez y Edixon Prado, mientras que José Alarcón marco el descuento.

Gabriel Hernández se vistió de héroe al marcar el único gol que sentenció el juego entre Semilleros y Lyon, este último el actual campeón que no ha tenido un inicio acorde a su investidura de monarca, ya que cosecha dos juegos, dos reveses, sin goles en su cuenta de anotadores y la preocupación, que aunque temprana, comienza a mostrarse en el rostro de los jugadores y cuerpo técnico del elenco amarillo negro.