En el marco del torneo amistoso preparatorio para la venidero campaña, que se juega en la cancha Alexis “Niche” Zamora de la Iglesia Virgen del Valle, la tropa del Arauco Bauxilum goleó por 3-1 al Deportivo Villa Colombia.

En otro de los resultados de esta versión súper senior, el Atlético San Félix superó abiertamente por 3-0 al Deportivo Upata, para que la tabla de goleadores quedara con Abraham Tejera del Atlético Sam Félix al frente con dos goles, mientras le siguen José Aguane del Atlético San Félix con uno, Miguel Sanoja con uno del mismo equipo, Fernando Medina del Arauco Bauxilum junto a su compañero José Bastardo además de Miguel Aguilera, y cierran la tabla Hernán Martínez Maita del Guayanés y Toescar Peraza del Deportivo Villa Colombia, ambos con un tanto convertido.

Así jugará la próxima jornada

La tercera fecha del campeonato, se jugará este sábado 31 de enero desde las 8:00 a.m.

8:00 a.m. – Deportivo Villa Colombia vs Atlético San Félix

10:00 a.m. – Guayanés FC vs Deportivo Upata

Ambos duelos en la cancha Alexis Zamora de la Iglesia Virgen del Valle de la Parroquia Cachamay de Ciudad Guayana.