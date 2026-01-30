Catherine O’Hara, la polifacética actriz canadiense y referente de la comedia, falleció a los 71 años en su residencia de Los Ángeles tras padecer una breve enfermedad, según confirmó su representante a la revista Variety.

Con una trayectoria que abarcó cinco décadas, O’Hara se consolidó como una de las figuras más queridas de Hollywood gracias a su extraordinario talento para la improvisación y la creación de personajes icónicos.

Una carrera entre el culto y el éxito comercial

Nacida en Toronto en 1954, sus inicios en el programa de sketches ‘SCTV Network’ no solo cimentaron su estilo, sino que le otorgaron su primer premio Emmy.

Sin embargo, su salto a la fama global llegó con dos papeles fundamentales en la historia del cine en Beetlejuice’ (1988), interpretando a la inolvidable Delia Deetz y ‘Mi pobre angelito’ (1990), que dio vida a Kate McCallister, la madre de Kevin (Macaulay Culkin), un papel que se convirtió en un pilar de la cultura pop navideña.

Renacimiento con ‘Schitt’s Creek’

Tras años de colaboraciones brillantes con Christopher Guest en falsos documentales como ‘Best in Show’, O’Hara experimentó un espectacular segundo auge profesional con la serie ‘Schitt’s Creek’.

Su interpretación de la dramática y excéntrica Moira Rose le valió un segundo premio Emmy en 2020 y el reconocimiento de una nueva generación de espectadores.

En sus últimos años, la actriz se mantuvo plenamente activa, participando en producciones de alto perfil como la segunda temporada de ‘The Last of Us’ y la comedia de Apple TV+ ‘The Studio’, junto a Seth Rogen.

Su versatilidad también brilló en el cine de animación, destacando su colaboración con Burton en ‘The Nightmare Before Christmas’.