Marisela de Loaiza, presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas Venezolanas (ALAV) y de Conseturismo, proyectó que la reactivación de vuelos entre Venezuela y Estados Unidos no será inmediata.

Según la directiva, la conexión aérea podría concretarse recién después del primer trimestre de este año.

A pesar del reciente anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la apertura de rutas comerciales, De Loaiza advirtió que persisten obstáculos administrativos y legales.

El principal freno es el esquema de sanciones vigentes, que impide a las empresas estadounidenses realizar transacciones financieras directas con el Estado venezolano.

No obstante, el sector recibe la noticia como una «muy buena señal», dado que esta ruta representa un mercado histórico y natural para viajeros de ambos países.

De Loaiza enfatizó que ver resultados antes de marzo es poco probable, pues la adecuación técnica de aeronaves, la reapertura de oficinas y la gestión de permisos internacionales requieren tiempos logísticos que exceden las próximas semanas.