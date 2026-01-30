El primer ministro de la India, Narendra Modi, mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la que acordaron profundizar la cooperación energética apenas 24 horas después de que el Parlamento venezolano aprobara una reforma para incentivar la inversión privada en el sector petrolero.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Exteriores indio, «los dos líderes acordaron ampliar y profundizar aún más la asociación India-Venezuela en todas las áreas, incluidos el comercio y la inversión, la energía, la tecnología digital, la salud, la agricultura y los lazos entre personas».

Este es el primer contacto oficial entre Modi y Rodríguez desde que esta tomó la Presidencia, y ocurre un día después de que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Esta modificación, impulsada por la propia Rodríguez tras la operación militar estadounidense que terminó con la captura de Nicolás Maduro a principios de mes, abre la puerta a la inversión privada y extranjera en actividades primarias como la exploración, extracción y recolección de crudo.

Nueva Delhi lleva años intentando recuperar más de 1.000 millones de dólares en dividendos pendientes de sus empresas del sector público (PSU) que operan en Venezuela, unos fondos que quedaron congelados por la crisis económica y las sanciones.

Colaboración entre la India y Venezuela

En encuentros previos entre Rodríguez y el ministro de Petróleo indio, Hardeep Singh Puri, Nueva Delhi ya había manifestado su intención de colaborar en materia de «Exploración y Producción» (E&P) siempre que se garantizara la seguridad jurídica, algo que la nueva ley ahora contempla al permitir arbitrajes internacionales.

Antes de la imposición de las sanciones más severas, Venezuela llegó a ser el tercer mayor proveedor de petróleo de la India.

A diferencia de los envíos a China y Rusia, que a menudo se utilizaban para amortizar deuda soberana, la India era la principal fuente de divisas en efectivo para la petrolera estatal PDVSA.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró recientemente que la venta de petróleo venezolano se hará ahora bajo «tutela» estadounidense, tras cerrar un acuerdo inicial con Caracas por 500 millones de dólares.

En este nuevo tablero, la India, que ha aumentado sus compras de crudo ruso en los últimos años, busca recuperar su posición en el Caribe siempre que el barril venezolano esté disponible a precios competitivos.