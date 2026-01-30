El Gobierno de Estados Unidos emitió una licencia general que levanta las sanciones a algunas transacciones comerciales con petróleo venezolano.

El anuncio por el Departamento de Tesoro, llega casi tres semanas después de que el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a los líderes de más de 20 compañías petroleras estadounidenses para presionarlos a invertir en Venezuela.

La licencia es un permiso más generalizado que el que hasta ahora emite Washington de manera individual (como en el caso de Chevron) desde que el expresidente Joe Biden levantó temporalmente las sanciones al sector energético venezolano en 2024.

Sin embargo, impone condiciones bastante específicas y prohibiciones importantes.

Entre ellas, solo permitirá las transacciones con crudo venezolano a empresas estadounidenses que se hayan establecido antes del 29 de enero de 2025 y obligará a que los pagos a entidades venezolanas se hagan a una cuenta bancaria controlada por Washington.

A su vez, para evitar que las sancionen, los contratos que las empresas estadounidenses logren con el Gobierno de Venezuela o PDVSA, deben regirse por las leyes de EEUU y establecer que cualquier resolución de disputas se haga en el país norteamericano.

La licencia también prohíbe condiciones de pago que EEUU considere «razonables» ni canjes de deuda, pagos en oro o transacciones que involucren a personas o empresas ubicadas en Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.