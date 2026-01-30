Un equipo de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), liderado por el prestigioso oncólogo Mariano Barbacid, ha marcado un hito en la lucha contra el adenocarcinoma ductal de páncreas.

Mediante una innovadora terapia combinada de tres fármacos, los científicos han logrado eliminar este tumor en ratones, evitando además la aparición de resistencias y efectos secundarios significativos.

Avance histórico contra el «oncogén imbatible»

El adenocarcinoma ductal es el tipo de cáncer de páncreas más común y presenta el peor pronóstico, con una tasa de supervivencia apenas superior al 5% tras cinco años.

El origen de esta enfermedad suele residir en la mutación del oncogén KRAS. Aunque existen fármacos que lo bloquean, su eficacia suele ser efímera debido a que el tumor desarrolla resistencia en pocos meses.

La estrategia diseñada por las investigadoras Vasiliki Liaki, Sara Barrambana y Carmen Guerra (coautora principal del estudio publicado en PNAS) rompe este ciclo.

En lugar de atacar un solo frente, la terapia actúa simultáneamente sobre tres proteínas clave que impulsan el crecimiento tumoral: KRAS, EGFR y STAT3.

Éxito sin precedentes

El equipo probó este cóctel farmacológico en 18 ratones en los que se habían implantado células cancerígenas procedentes de seis pacientes humanos. Los resultados son contundentes.

Después de 200 días de finalizar el tratamiento, 16 de los 18 ratones seguían vivos, mostrándose libres de la enfermedad y sin signos de toxicidad.

La combinación incluyó daraxonrasib (un inhibidor de KRAS en fase experimental), afatinib (aprobado para cáncer de pulmón) y el degradador de proteínas SD36.

El camino hacia el ensayo clínico

Este logro es la culminación de años de trabajo. En 2019, el CNIO ya logró avances eliminando las dianas EGFR y RAF1, pero con una respuesta parcial. La incorporación de STAT3 como tercera diana ha sido la clave para alcanzar la remisión total.

Barbacid ha subrayado que, aunque los resultados en ratones son excepcionales, aún queda camino por recorrer antes de llegar a los hospitales.

Requieren ampliar el estudio a otros modelos genéticos y analizar el efecto en las metástasis y conseguir los recursos necesarios para iniciar un ensayo clínico en humanos.

El investigador ha hecho un llamamiento a cirujanos y patólogos para que aporten muestras de pacientes que permitan profundizar en la investigación.

«En el caso del páncreas, conocemos muy bien las bases moleculares, pero todavía no podíamos hacer nada más allá de la quimioterapia convencional. Este avance nos permite vislumbrar una alternativa real», afirmó Barbacid.

El proyecto ha contado con el apoyo fundamental de la Fundación CRIS contra el Cáncer, entidad que ha destinado 46 millones de euros a la investigación oncológica en el último lustro.