Uno de los barrios más antiguos de San Félix persiste ante la desidia de las autoridades de la alcaldía y la gobernación. Calles rotas, botes de aguas por todos lados, tendido eléctrico colapsado, escasez de agua por tubería y el aseo urbano que dejó de visitar el barrio conforman el panorama desolador de San Rafael, en la parroquia Simón Bolívar.

No es un cuento, tampoco un mito: es real lo que vienen padeciendo los habitantes del sector San Rafael. La situación de las calles da testimonio del abandono evidente de la comunidad. Lugareños se quejan por el abandono gubernamental al que han sido sometidos durante muchos años. Las comunidades San Rafael y La Rinconada están unidas por un viejo puente, sin embargo, sufren las mismas dolencias: el servicio eléctrico intermitente, agua de vez en cuando, calles rotas, red de aguas negras colapsadas, botes de agua por todos lados y un tendido eléctrico que ya cumplió su ciclo de vida.

Para los residentes no es fácil hablar de los padecimientos del barrio. “Todo se ha desvanecido con el tiempo por falta de mantenimiento. Esta comunidad tiene más de 70 años, nació luego de La Grúa, junto a La Unidad, La Esperanza, El Centro, entre otras, y todas las calles se hallan saturadas de huecos de diferentes dimensiones”, exclamó una mujer longeva que vio florecer la comunidad. Además, indica que la comunidad es tan vieja que en dicho urbanismo no se consigue una casa construida por el Gobierno. “Todas fueron levantadas con nuestras propias manos, solo les debemos a las instituciones del Estado los servicios básicos que con tantos años ya colapsaron”.

Calles agujeradas: un calvario diario

Transitar por las vías de acceso a esta comunidad se hace difícil; la cantidad de huecos destruye los vehículos, aunado al peligro que representan las bocas de visita, todas sin tapa, solo un neumático viejo que alerta a los conductores a tener precaución.

Alex García dice que está cansado de ver cómo caen los carros en las bocas de visita; también es testigo de cómo sufren los dueños de los autos. “Por este motivo algunos vecinos decidimos poner un caucho viejo en el agujero para que no cayeran más carros”, afirmó. Sin embargo, cree que las tapas de acero se las llevaron los vendedores de material estratégico para venderlas a las fundidoras de la zona.

Germán Herrera Amaya, oriundo de El Callao, se estableció en el barrio hace más de 60 años. Actualmente tiene 81 años y, durante este lapso, no ha visto ningún tipo de mejoría en la comunidad. Aunque dice que uno de los principales problemas del barrio es la ausencia del aseo urbano, ya ellos no saben qué hacer con la basura. El anciano transitaba por la calle El Pilón y se dirigía a la calle Táchira con una pequeña bolsa de basura en la mano. Luego la lanzó en el caño que pasa entre el sector El Rinconcito y San Rafael, donde la mayoría de los lugareños depositan la basura para que el curso del agua la arrastre hasta el embalse Las Delicias.

Trampa mortal en cada esquina

Como una trampa mortal lo consideran los lugareños el tendido eléctrico del sector. Todas las guayas se hallan estiradas; vecinos colocaron pedazos de palos para que no hicieran contacto cuando ventea. Según cuentan, cuando llueve hacen corto circuito.

La calle principal del mencionado vecindario, identificada con el nombre Balmore Rodríguez, tiene todas las bocas de visita de la red de aguas negras sin tapas. “Son trampas caza bombos”, manifestó un nativo. Además, explicó que luchan a diario con los botes de aguas blancas. A pesar que el servicio falla en la comunidad, los tubos de aguas tratadas no dejan de escapar por el asfalto y por las alcantarillas.

Los residentes solicitan a todas las dependencias de la gobernación del estado Bolívar y la Alcaldía de Caroní que hagan una abatida en el barrio y solucionen parte de las deficiencias. San Rafael, con su historia de esfuerzo colectivo, clama por una respuesta que detenga su agonía.