El animador y diputado Winston Vallenilla se convirtió en tendencia a raíz de un rumor que aseguraba que había abandonado Venezuela por su posición política. Según este rumor, Vallenilla se habría trasladado a México junto con su familia.

Desde el día de ayer, martes 23 de julio, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre su supuesta partida en horas de la noche. Algunos usuarios incluso lo situaban como presentador en una cadena de televisión mexicana y que, presuntamente, iba a ser animador de otro show.

Sin embargo, Winston Vallenilla desmintió categóricamente esta información a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, donde se puede observar que el animador se encuentra en la tarima con los representantes del oficialismo.

En el audiovisual afirmó que sigue en Venezuela y que está respaldando al candidato, de cara a los comicios del 20 de julio, Nicolás Maduro.

«No me he ido y nunca me iré de mi patria amada Venezuela, siempre estaré con el pueblo en todas las batallas y en todas las victorias, el domingo 28 de julio gana el presidente Nicolás Maduro», declaró Winston.

Cabe destacar que se encontraban en el cierre de campaña del estado Bolívar, el cual culminó con una concentración en la avenida Dalla Costa, San Félix.

Asimismo, existe la posibilidad de que Vallenilla participe como animador durante el cierre de campaña.