La gran empresa de juguetes, Mattel, ha presentado la primera Barbie ciega como parte de su proyecto para lograr una mayor inclusión y representación en su emblemática muñeca. Esta nueva Barbie cuenta con un bastón blanco y rojo, así como gafas de sol en la cabeza para proteger sus ojos.

Su mirada está diseñada para apuntar «ligeramente hacia arriba y hacia fuera», según una nota de prensa difundida por la Fundación Americana de Ciegos (AFB), que colaboró con Mattel en esta iniciativa.

Las prendas de la muñeca están confeccionadas con tejidos táctiles, como una camisa satinada y una falda con volantes texturizados. Además, posee cierres de gancho de colores para facilitar su cambio de ropa. La caja de la Barbie está escrita en braille.

Para fabricar una muñeca que realmente fuese asequible y una fiel representación de las personas invidentes, Mattel se asoció con corporaciones benéficas como la AFB y el Real Instituto Nacional de Ciegos (RNIB).

«Es maravilloso pensar que los niños con discapacidad visual pueden jugar ahora con una Barbie que se parece a ellos», expresó la directora de asesoramiento y asistencia al cliente del RNIB, Debbie Miller.

La activista Lucy Edwards, embajadora de la muñeca, compartió su emoción en Instagram, destacando la importancia de esta inclusión.

«Cuando era niña solo me hubiese limitado a soñar con este momento. Que me acepten tanto que la muñeca más popular del mundo ahora tiene una discapacidad visual y se parece a mí. Todavía no puedo creer que esté escribiendo esto, pero la Barbie ciega está aquí», indicó Edwards.

Línea inclusiva de Barbies

Mattel ha estado trabajando en una línea más diversa de Barbies desde 2016, cuando comenzaron a producir muñecas con diferentes tipos de cuerpo en respuesta a críticas sobre las proporciones poco realistas de las muñecas tradicionales.

En 2019, presentaron la colección Barbie Fashionistas, que incluye muñecas con una pierna ortopédica, audífonos, sillas de ruedas y vitíligo.

La vicepresidenta sénior de Barbie, Krista Berger, afirmó que Barbie representa más que una simple muñeca; es un símbolo de «autoexpresión y pertenencia».

Sumándose a la Barbie invidente, Mattel también tiene previsto lanzar una Barbie afroamericana con síndrome de Down, ampliando así la colección de muñecas inclusivas.