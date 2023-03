¿Quién no sabe dónde queda “El Churrasco” en Puerto Ordaz? si existe alguna persona que no sepa, que me lo haga saber y lo conduciré a la calle El Callao, en mero centro de la ciudad.

Cuando llegué a nuestra ciudad, eran pocos los sitios para deleitarse de una buena comida, eran muy pocos los restaurantes, entre ellos el recordado Key Club, fundado por el gran amigo Ercole Da Dazzio (Italiano) y que luego terminó en manos de Antonio Méndes, (Portugués) recién fundaban el Rincón Bavaria, de Hans Hauschild, La Romanina, de los hermanos Quaranta, El Alí Baba, (familia libanesa) El Marcelo de Bernardo Marcelli Picini, el Marquiniano, en Altavista y otros más.

Mientras tanto el amigo Gianfranco Marzeriolli, hijo de Averardo Marzeriolli (persona muy conocida en los círculos sociales en aquellos tiempos) se preparaba para abrir y ofrecer a los habitantes de la zona y turistas que nos visitaran, unas buenas y auténticas pizzas italianas, como también un buen churrasco a las brasas acompañado con una buena ensalada y contornos variados.

Han transcurrido 57 años que fueron abiertas esas puertas o sea, está de aniversario y… no ha habido cambio alguno en lo que respecta al menú, la fachada es la misma, las mesas y sillas, la atención, hasta la atención al público sigue siendo el mismo personal (algunos cambios) y al frente está la hija: Gabriella (Gaby y sus hijos). Las colas para poder disfrutar también siguen siendo iguales, o sea en otras palabras ya “El Churrasco” después de tantos años se ha convertido en un sitio de encuentro y Gaby en unión de todos los comerciantes del sector y algunos vecinos tratan de mantener las áreas en el mejor estado y así demostrar que las cosas si se pueden hacer, poniendo gran empeño y cariño a lo que se quiere.

Recuerde entonces, cuando de verdad quiera pasar un rato agradable e irse contento y bien servido complaciendo su gusto gastronómico y apetito, visite este lugar.

Desde Nueva Prensa Digital, reciba nuestra sincera felicitación y deseos de que sean muchos más los años a celebrar.