El primer paso está cumplido. Para lograr su misión de defender el banderín y volver a la Serie Mundial, los Yankees primero necesitaban despachar a su rival más histórico. Y ya lo hicieron, asegurando una victoria por 4-0 sobre los Medias Rojas en el Juego 3 de la Serie de Comodines de la Liga Americana la noche del jueves en el Yankee Stadium.

La temporada de Boston terminó, mientras los Yankees descorcharon botellas y celebraron rociando cerveza en su clubhouse, aunque no por mucho tiempo. Todavía queda camino por recorrer. Ahora avanzarán para enfrentar a sus rivales divisionales, los Azulejos, en la Serie Divisional de la Liga Americana al mejor de cinco juegos, que comenzará el sábado en el Rogers Centre.

“Éramos un grupo con confianza, al entrar en esta serie contra los Medias Rojas”, dijo el capitán de los Yankees, Aaron Judge. “Ellos nos dominaron en la temporada regular, pero sabíamos lo que debíamos hacer. Este grupo sabía lo que teníamos por delante”.

En el 47ta aniversario del icónico jonrón de Bucky Dent que definió el banderín, Cam Schlittler se ganó un lugar en la historia de la rivalidad, superando a Connelly Early en un duelo de novatos de la Generación Z que mantuvo vivas las ilusiones de octubre en Nueva York.

“Se sintió como uno de los juegos más cargados de presión en los que he estado”, dijo el manager Aaron Boone. “Un gran oponente, un rival histórico. Los muchachos respondieron y jugaron un gran béisbol en estos días”.

Alimentado en parte por las provocaciones en línea de la Nación Medias Rojas, el lanzallamas Schlittler hizo pagar caro a los bates de Boston, alcanzando las 100 millas por hora en 11 ocasiones, incluidas seis en el primer inning.

El resultado fue una actuación de 12 ponches, la mayor cantidad para un novato de los Yankees en un juego de postemporada, superando a Dave Righetti, quien recetó 10 ponches contra los Cerveceros en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana de 1981.

“Desperté concentrado”, dijo Schlittler. “Sabía exactamente lo que debía hacer y salir a ejecutarlo, especialmente contra el equipo de mi ciudad natal. Como le dije ayer a Andy [Pettitte], no iba a dejar que me vencieran”.

Los Yankees aprovecharon errores defensivos de Boston en el cuarto episodio. Cody Bellinger abrió la entrada con un doble agresivo en un elevado de rutina que se le escapó del guante al jardinero central Ceddanne Rafaela.

Eso encendió una seguidilla en la que seis de siete bateadores de Nueva York se embasaron ante Early, incluyendo sencillos productores de Amed Rosario y Anthony Volpe. Austin Wells conectó un rodado que desvió el guante del inicialista Nathaniel Lowe, permitiendo la entrada de dos rayitas más.

“No jugamos defensa”, reconoció el manager de Boston, Alex Cora. “No le dieron fuerte a la bola, pero encontraron los huecos y todo pasó rápido”.

Schlittler, el derecho de 24 años nacido en Walpole, Massachusetts, sostuvo la ventaja con una faena de 107 lanzamientos, de los cuales 75 fueron strikes. Aunque su debut en Grandes Ligas llegó apenas a inicios de julio, demostró estar hecho para octubre, luciéndose con ocho entradas en blanco.

“Ha sido nuestra arma secreta desde que fue subido”, dijo Judge, aunque después de esa exhibición en un escenario nacional, probablemente ya no sea tan secreta.

El tercera base Ryan McMahon hizo la jugada defensiva de la noche en el octavo acto, lanzándose por encima de la baranda hacia el dugout visitante tras atrapar el elevado de foul de Jarren Durán.

McMahon dijo estar “seguro de que choqué con todo en ese dugout”, pero aseguró que espera estar listo para el inicio de la SDLA el sábado.

“Cuando los juegos realmente importan como este, significa mucho más”, comentó McMahon.

La historia estuvo muy presente en la serie, sobre todo después de que los Yankees perdieran el Juego 1. Se convirtieron apenas en el tercer equipo en ganar una Serie de Comodines tras caer en el primer encuentro, uniéndose a los Atléticos de 2020 (vs. los Medias Blancas) y los Padres de 2020 (vs. los Cardenales).

“Estoy feliz de que logramos extender la temporada”, dijo Bellinger. “Qué divertido es ser parte de este grupo. Amo a cada uno de estos muchachos. Esta serie fue un verdadero disfrute”.

Agregó Ben Rice: “Esto demuestra lo que tenemos en este clubhouse. Somos un grupo resiliente y estamos orgullosos de ello”.

Esta fue la primera vez desde el cuadrangular que le dio el banderín a Boone en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2003 que los Yankees eliminaron a Boston, poniendo fin a una racha de tres enfrentamientos consecutivos de postemporada ganados por los Medias Rojas ante Nueva York: la Serie de Campeonato de 2004, la Serie Divisional de 2018 y el Juego de Comodines de 2021.

“Esa sí que se disfruta”, dijo Judge. “Ellos nos habían dominado en la temporada regular y en las últimas postemporadas, del 2021 al 2018. Pero esta me gusta mucho más”.