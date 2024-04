El presidente del partido Primero Justicia (PJ) en el estado Bolívar, Rachid Yasbek, aseguró que los «justicieros» se han adherido a la unidad y en estos tiempos los partidos políticos tienen un rol importante en este proceso, a pesar de la desconfianza de la población hacia ellos.

Cabe recordar que esté pasado lunes, 22 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) entregó el control de PJ a José Brito y le autorizó el uso de sus símbolos y tarjeta.

Es por ello, que Yasbek hizo énfasis en que «PJ, como lo hemos dicho, no son siglas o colores que se pueden quitar. PJ es una forma de vida y un clamor de pueblo».

«Es haber construido durante esta dictadura un partido para servir, para la democracia y pronto llegaremos a eso con todo el trabajo que hemos venido realizando», indico.

Asimismo, mencionó que Venezuela se ha «unificado» y pese a las dificultades más de un 80% de los venezolanos continúa manteniendo su intención de votar en las venideras elecciones presidenciales.

«Pero hoy Venezuela está clara que no es un problema de partidos políticos y nosotros no somos el primer partido judicializado y vandalizado. Aquí están los hermanos de AD, los compañeros de VP, los compañeros de VV que no les dejaron inscribir, los compañeros de COPEI, inclusive existen partidos de izquierda confiscados como BR y como el PCV», señaló.

Yasbek rechazó el vandalismo que han hecho en la sede

Por su parte, Yasbek, rechazó categóricamente las acciones vandálicas contra la sede del partido en Puerto Ordaz, luego de la decisión del TSJ.

«A nosotros en Guayana nos han vandalizado en innumerables oportunidades y hoy le decimos a Venezuela que el verdadero justiciero se encuentra al frente de la unidad y lleva el amarillo en el corazón», comentó.

Por esto, ratificó su compromiso de continuar trabajando para que el candidato unitario, Edmundo González, logro ser electo y «reconstruir» una nueva república.

Integrantes del partido también se adhieren a la unidad

La presidenta de PJ en el municipio Caroní, Aliana Estrada, recordó que el partido se ha caracterizado por ser una organización política de apertura a jóvenes, mujeres y familia venezolana.

«Somos más que una tarjeta, somos un sentimiento colectivo de trabajo y compromiso con el ciudadano venezolano», aseguro.

Además, explicó que es importante el tema de los partidos políticos sin perder el norte y la prioridad como es blindar la avanzada del objetivo político como es ganar la elección del 28 con Edmundo González, para recuperar la democracia venezolana.

De igual manera, los dirigentes juveniles Edward Rosquel e Inés María Davalillo, reiteraron que esa sentencia no los representa, dado que en el país «crece un sentimiento justiciero».

El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, resaltó que la ruta electoral está llena de obstáculos y que el oficialismo teme a la unidad.

Finalmente, el vicepresidente de organización, Gilberto Villarroel, ratificó que cuentan con lo fundamental, toda vez que en Bolívar cuentan con el 90% de la estructura electoral, factor que consolida a la unidad en la región.